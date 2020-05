Secondo la ricostruzione pubblicata da Oggi, Belén Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero giunti ai cosiddetti ferri corti. Complice sicuramente la quarantena che negli ulti mesi ha svolto la funzione di spartiacque per tante coppie, VIP e non. Pare che ad aver messo in pericolo tutta la torretta Jenga sia stato un mattoncino più insidioso degli altri, che avrebbe innescato la miccia di una lite di dimensioni epiche. “Una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…”, così ha riportato Oggi.

La lite epica e poi le valigie per Napoli

Sempre secondo quanto raccontato dal magazine Oggi, qualche giorno dopo la presunta lite, Stefano De Martino si sarebbe dovuto recare a Napoli per impegni di lavoro. L’ex ballerino di Amici, infatti, era atteso in Campania per registrare le nuove puntate del programma Made in Sud. “Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro. Da lì si interrompono le comunicazioni”.

Stefano e Belén: un altro capitolo

Una ricostruzione degli accadimenti davvero meticolosa, quella effettuata dal settimanale Oggi, che ultima il racconto narrando del rientro a Milano di Stefano De Martino. Tre giorni, esattamente dal 21 al 23 maggio. Ma da quel che è emerso, il conduttore avrebbe trascorso il suo tempo semplicemente con i propri genitori e con il figlioletto Santiago, niente traccia di Belén. “Anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”. Il 27 maggio Belén pubblica il video-sfogo su Instagram, che in pochissimo tempo raccoglie più di 2 Milioni di visualizzazioni. Nello sfogo della Rodriguez sui social il messaggio è chiaro, la showgirl argentina dice di essersi “rotta le pal*e”. Ad oggi, né Stefano De Martino né Belén Rodriguez hanno speso parole per smontare od avvalorare la ricostruzione degli ultimi fatti inerenti alla loro “rottura” e raccontati dal settimanale Oggi. Speriamo lo facciano a breve e che i loro fan più coinvolti riescano a trovare un po’ di pace.