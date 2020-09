È proprio vero, Belen Rodriguez e l’hair stylist Antonino Spinalbese sono sempre più cotti l’uno dell’altra. Appena post vacanze trascorse insieme, Belén ha scelto di uscire alla luce del sole, condividendo su Instagram il primo video in cui compare accompagnata, lei e il suo nuovo fuoco (di paglia?). La showgirl argentina ha taggato Antonino Spinalbese nelle storie di Instagram, senza dare adito ad alcun dubbio. A rimarcare il fatto che la Rodriguez stia facendo sul serio, è arrivato anche il tatuaggio insieme, uguale, la scritta “Chupito”: sull’anulare della mano sinistra per lei e sull’avambraccio per lui.

Belen Rodriguez, il tatuaggio “di coppia” con Antonino Spinalbese. Una parola che racchiude tutto

Non è certamente il primo della lista il caro Spinalbese, poiché anche con De Martino e Iannone, Belen aveva marchiato il tutto con un bel tattoo. Grazie al cielo quello che inizialmente poteva sembrare un tatuaggio di coppia, altri non era che uno di gruppo. Infatti insieme ad Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, lo hanno fatto Salvatore Angelucci, la fidanzata Alessandra Gallocchio, e gli amici Mattia Ferrari e Mattia Petrilli. Anche loro, non a caso, hanno fatto lo stesso tatuaggio. Antonino Spinalbese è un 25enne e vive a Milano. Pare non abbia parentele note, e al momento siamo a conoscenza del fatto che abbia una sorella di nome Lucia. A Milano ha raggiunto una certa notorietà come hair stylist: pare sia uno dei più apprezzati della città.

Antonino Spinalbese lavora infatti in uno dei saloni più in voga di Aldo Coppola, sito in zona Garibaldi, che una vastissima clientela facente parte all’universo dello showbiz. Anche sui social è parecchio seguito, tra i suoi follower si annoverano nomi altisonanti tra cui Paola Barale e Davide Basolo di Uomini e Donne, oltre ovviamente al follow di Belen Rodriguez. Il giovane hair stylist possiede due profili Instagram, uno ad uso esclusivamente lavorativo e l’altro privato. Dal suo profilo privato di Instagram si evince che Antonino Spinalbese sia appassionato di fotografia, arte e viaggi. Della sua vita privata si sa pochissimo, a parte il fatto che abbia avuto una lunga storia d’amore, ormai conclusasi, con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino.