Il fattaccio è avvenuto di fronte all’obiettivo dei paparazzi di “Very Inutil People”. Il video ripreso dal paparazzo in agguato fuori dell’aeroporto di Milano è limpido. Stefano De Martino è lì per Santiago, il piccolo quando vede papà corre subito ad abbracciarlo. È contento e super allegro. Allora Stefano De Martino saluta Mattia Ferrari, uno dei bff di Belen Rodriguez e quando scorge Belen all’orizzonte si mostra pronto a tenderle la mano. Belen Rodriguez però non sembra minimamente interessata passa oltre di fronte allo sguardo attonito di Santiago. Qualcuno direbbe: the neve ending story!

Pochi giorni fa Belen Rodriguez è precipitata nella rete di Alfonso Signorini, che come sempre, soprattutto in questo momento dell’anno, ha sguinzagliato i suoi fotografi per paparazzare a tappeto ogni forma di Vip esistente su tutto il mondo terraqueo. Tra le pagine del settimanale Chi, di Alfonso Signorini, Belen è stata fotografata mentre bacia un uomo che però non è Stefano De Martino. Stupendi, in relax, sulla barca e super sensuali l’uno con l’altra: Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez sono caldissimi. Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’identità di Gianmaria Antinolfi, imprenditore del fashion. (Continua dopo la foto)

Lo scatto è travolgente, nella fattispecie per chi ha fatto diventare un’abitudine quella di vedere Belen Rodriguez tra le braccia e sulla bocca di Stefano De Martino. Uno scatto che ha fatto traballare sul divano chiunque. Perché, non diciamoci bugie, della storia tra Belen e Stefano abbiamo fatto una mangiatona prelibata e l’indigestione per noi curiosoni pare essere ancora molto lontana. Abbiamo guardato tutti con attenzione le vicende della presunta tresca di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Adesso però l’attenzione si posa di nuovo sulla bellissima showgirl, Belen: la caliente argentina è infatti stata colta in flagranza di reato mentre schioccava un bacio pregno di sensualità a Gianmaria Antinolfi.