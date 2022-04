Il figlio di Beckham Brooklyn e Nicola Peltz matrimonio: I due si sono sposati con una sontuosa cerimonia nella tenuta del padre miliardario in Florida. Diamo un’occhiata all’incredibile luogo del matrimonio.

Beckham Brooklyn e Nicola Peltz cerimonia

Brooklyn Beckham e la sua attuale moglie attrice Nicola Peltz hanno avuto l’imbarazzo della scelta quando si è trattato di scegliere il luogo perfetto per il loro matrimonio. I genitori della coppia, David e Victoria Beckham, e l’uomo d’affari miliardario Nelson Peltz e l’ex modella Claudie Heffner Peltz, possiedono diverse case di lusso in Inghilterra e in America.

Tuttavia, Brooklyn, 23 anni, e Nicola, 27 anni, hanno scelto per il loro matrimonio la sontuosa tenuta sulla spiaggia di Nelson in Florida. La tenuta, a Palm Beach, dispone di 27 camere da letto e vale l’incredibile cifra di 78 milioni di sterline.

Il palazzo possiede ampi giardini e splendide viste sulla costa oceanica.

Regole e curiosità del matrimonio

Sebbene gli ospiti possano fossero tentati di condividere scatti dello splendore che li circondava, hanno dovuto rispettare alcune rigide regole. Ai partecipanti è stato infatti vietato però l’uso di telefoni per scattare foto o per postare sui social media. Gli ordini arrivano quando si scopre che la rivista Vogue ha acquisito i diritti esclusivi sulle prime foto degli sposi. Parlando in precedenza con sempre con Vogue, Brooklyn e Nicola hanno confermato che avranno un “matrimonio ebraico” a causa dell’eredità e delle credenze religiose della modella. Brooklyn rivelava: «Indosserò uno yarmulke», con Nicola che aggiungeva: «Sì, sarà un matrimonio ebraico».

Gli invitati al matrimonio dei Beckham e Peltz

Grazie al fatto che sia Brooklyn Beckham che Nicola Peltz hanno la fortuna di avere dei genitori degni di nota al loro matrimonio sono sono mancate le star di Hollywood e i più grandi nomi dell’industria dell’intrattenimento. Come per esempio il famoso chef Gordon Ramsay, un amico di famiglia di lunga data oppure alcuni amici di mamma Victoria come Madonna, Rocco Richie, Serena Williams, Snoop Dogg che si dice siano anche entrati nella lista degli ospiti finali. Un volto famoso che non è riuscito a farcela per vedere Brooklyn diventare un uomo sposato è il suo padrino, Sir Elton John.