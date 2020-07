Ragionevolissimo il prezzo che i coniugi Beckham hanno deciso di sborsare per le loro vacanze in Italia. Novella 2000 ha raccolto i racconti di alcuni abitanti della zona che puntano il dito sui figli di David e Victoria colpevoli di non conoscere nemmeno lontanamente le buone maniere, soprattutto a tavola. “Ecco David e Victoria Beckham a Fasano in Puglia per trascorrere le vacanze in una villa faraonica denominata “Villa Meravigliosa”. Prezzo (si dice) 3.500 euro al giorno: con loro anche il figlio Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz che dice di voler sposare a breve. Con loro anche gli atri figli Romeo, Cruz e Harper-Seven. Secondo voci di paese, i figli sarebbero indisciplinati e non saprebbero cos’è il galateo, soprattutto a tavola”, questo è quanto riportato su Novella 2000. Sarà vero?!

I Beckham in Puglia. Ecco quanto costa una notte della loro vacanza extra lusso

Quando David e Victoria Beckham si sposarono in un castello irlandese nel 1999, spesero £ 500.000. Adesso il loro figlio Brooklyn potrebbe essere pronto per una relazione ancora più stravagante da quando ha dato l’anello fatidico a Nicola Peltz. Mamma Posh Spice Victoria, ha portato la coppia di promessi sposi in giro per un romantico palazzo italiano, proprio la scorsa settimana. Qualcuno giura di aver sentito Victoria rivolgersi a Nicola dicendo: “È il tuo giorno, vogliamo renderlo speciale … quindi, qualunque cosa tu voglia.”. Ma il desiderio speciale ha un prezzo: i matrimoni al cinque stelle Borgo Egnazia in Puglia, sulla costa adriatica, possono costare fino a £ 3 milioni. I tre fratelli di Brooklyn Beckham, Romeo, Cruz e Harper, sono stati con loro a fare il giro dei giardini accuratamente potati all’italiana.

L’hotel, che è stato descritto come il più bello del sud Europa, vanta due spiagge private e un centro benessere che è elencato tra i primi dieci al mondo. È abbastanza grande da ospitare più di 400 persone, con 63 camere nell’edificio principale simile a un castello, 92 sul terreno e 28 ville. Le camere partono da £ 545 a notte. Gli amici dicono che l’ex Spice Girl è “estremamente entusiasta” che suo figlio stia sposando Miss Peltz, la cui famiglia si ritiene valga 1,3 miliardi di sterline, quasi tre volte la fortuna stimata di Beckham di 370 milioni di sterline. Un insider ha dichiarato: “Victoria si è innamorata immediatamente di Nicola. È assolutamente felice che suo figlio si sia procurato un partner da una famiglia americana così sana e ricca. Non ha sempre approvato le fidanzate di Brooklyn, ma Nicola è un sogno diventato realtà per lei.”