Finalmente la primavera è alle porte. Dopo quello che è stato l’inverno più lungo di tutti i tempi, è ora di mettere via tutti i nostri strati accoglienti e le nuance di colori “misurati” ed uscire al sole. È scientificamente provato: le cose sembreranno pian piano più luminose. E non saranno solo i nostri guardaroba ad abbracciare un allegro cambio stagionale, ecco i beauty trend Primavera 2021!

Prepararci per un trucco più giocoso e una cura dei capelli più profonda, in primavera verrà automatico. Dopotutto, con giorni più luminosi davanti a noi, in tutti i sensi, quale momento migliore per uscire dalla tua zona (rossa) di comfort e goderti un po’ di esperimenti di bellezza?

Gli esperti si sono espressi per tutto ciò che riguarda il trucco, la cura della pelle, i capelli e le unghie, ciò per definire le beauty trend primavera 2021 che si espanderanno ovunque. Dalle tavolozze dei colori dell’arcobaleno alla pelle lucida, passando dalle unghie pastello: queste le tendenze! Il colore sta tornando per la primavera 2021. Sì, stiamo emergendo dall’oscurità in un caleidoscopio di colori arcobaleno e pastello. “C’è qualcosa di meravigliosamente ottimistico in questa stagione”, afferma Dominic Skinner, artista senior globale di MAC.

“I pastelli retrò stanno tornando alla ribalta, ma con una vivacità moderna, che è allo stesso tempo incredibilmente chic ma anche divertente. Viola, lilla, blu e acquas pop giocosamente contro pesche e coralli. È Guy Bourdin che incontra l’estate dell’amore”.

“La primavera segna l’inizio del fiore del colore. Quest’anno non sarà diverso nel mondo del trucco”, concorda Nicholas Lujan, direttore artistico e educativo di Kevyn Aucoin Beauty. “Colori come il rosa, il giallo e il blu saranno fondamentali per gli occhi e le labbra questa primavera e rotoleranno nell’estate”, conclude l’esperto parlando dei beauty trend della primavera 2021. Rossetti matte e velate faranno da padroni. Poi, passando ai capelli, non tutte le più grandi tendenze per i capelli della primavera devono comportare il taglio di una frangia.

“Abbiamo visto un sacco di righe laterali nelle sfilate Primavera / Estate 2021. In particolare Chanel e Miu Miu, quindi posso vedere che questo stile sta diventando uno stile popolare questa primavera”, afferma George Northwood, hairstylist delle celebrità e fondatore di Undone . “Sono sempre stato un grande sostenitore di questo stile, e sebbene, inizialmente, possa essere un aspetto piuttosto editoriale, ci sono alcuni semplici suggerimenti e trucchi per renderlo un po ‘più di uno stile quotidiano”.