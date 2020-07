Ashley Graham prosegue nella sua missione di sdoganare tabù. Il suo intento principale? Essere rappresentante di body positive. Ed è proprio su Instagram che Ashley, senza alcuna remora, si mostra ai fan nella sua naturalità. D’altronde la modella curvy più richiesta al mondo è proprio lei. Da pochi mesi diventata mamma, in queste settimane sta trascorrendo la sua estate in Nebraska. L’occasione è troppo ghiotta per non mostrare ai suoi follower gli effetti che la sua gravidanza ha avuto sulla sua prima prova costume. Nessuna traccia delle remise en forme da record che caratterizzano da sempre e per sempre le gravidanze delle sue colleghe. Isaac è venuto al mondo da 6 mesi e Ashley Graham è semplicemente una ragazza come tante, una di noi.

“Alcune cose che adoro: un costume da bagno carino e un servizio fotografico in giardino con la famiglia! Ci siamo divertiti così tanto a sfruttare al meglio questa estate in Nebraska e questi indumenti mi fanno sentire bene durante la mia prima estate da mamma!”

Ashley Graham

Il primo spot di Swimsuits for All in cui Ashley è stata ingaggiata, la vede sdraiata a bordo piscina mentre si crogiola al sole in un bikini a rete. Ed un ragazzo alle sue spalle, dopo averla vista, cade in acqua completamente vestito. Una campagna creata su una story-telling che l’ha resa iconica. Oltre che la prima modella plus size ad apparire sulla copertina di un numero di Sports Illustrated Swimsuit. “Da lì si sono resi conto che dovevano fare una linea di costumi da bagno con me perché la linea che ho sponsorizzato ha avuto tanto successo”. Afferma trionfante Ashley. Curvy è solo uno fra i tanti aggettivi che possiamo usare riferendoci ad un corpo. È solo una parola che di per sé non ha una connotazione positiva o negativa e sta a noi interpretarla, come tutte le parole.

