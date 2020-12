Stivali protagonisti, ma a che prezzo?! Anna Tatangelo, outfit da urlo

Anna Tatangelo ha fatto pochi giorni fa ha fatto una diretta su Instagram con Stefano Fisico, in cui ha confessa un suo particolare desidero che ha stupito tutti: “Sarebbe bellissimo uno show tutto mio, fare ciò che faceva Mina da artista completa qual è. Oppure fare il programma di Mika, tipo Casa Tatangelo”. Come sappiamo, in questo particolare momento, dal punto di vista lavorativo, la brava e bella Anna Tatangelo è impegnata con il programma che va in onda su Canale 5, All Together Now. Condotto dalla Hunziker, vede la ragazza di periferia tra i giudici.

Nessuno aveva mai pensato, e forse nemmeno lei prima di questa esperienza su Canale 5, che le sarebbe piaciuto lavorare in televisione, oltre che con la musica. In una puntata di All Together Now Anna Tatangelo ha fatto una scelta outfit davvero molto rock. Anna ha indossato una maxi maglia e degli stivali leopardati al ginocchio. Mentre la sua collega Rita Pavone un tailleur fantasia sui toni del beige e del marrone. Tra l’indimenticabile tubino rosso vivo in latex di Lady Tata e le sue scollature da sogno, nemmeno questa volta Anna ci ha deluso. Anna Tatangelo è riuscita a esaltare la sua sensualità e la sua forma fisica da urlo ma sfoggiando uno stile completamente diverso in occasione del suo ruolo da giudice a All Together Now.

Con un dettaglio extra lusso che aveva mostrato poco prima dell’inizio dello show tra le storie di Instagram. Nel dettaglio, Anna ha indossato come mini dress un maxi t-shirt nera a maniche corte decorata con una scritta gold “I’m a dreamer”. Si tratta di un modello della collezione di abiti genderless del coreografo e ballerino Luca Tommassini. Sotto, calze a rete color carne e il “pezzo forte”: un paio di appariscenti stivali cuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Il prezzo? Sul web vengono venduti a 890 euro.