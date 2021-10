A prima vista, il look di Angelina Jolie alla prima del suo film Eternals a Roma sembrava perfetto come sempre. Ma, il secondo look, ha rivelato un vero e proprio passo falso stilistico: l’attrice aveva le extension per l’evento.

Angelina a Roma

Le extension, ovvero le extension per capelli, non sono solo un mezzo comune a Hollywood per evocare una china pazzesca per un evento o semplicemente per cambiare look. La regola d’oro, tuttavia, è: i capelli finti devono essere quasi invisibilmente mescolati con i capelli veri. Altrimenti, il risultato è immediatamente poco attraente. Sebbene Angelina Jolie abbia indossato un vero un abito Versace impeccabile, l’argomento della conversazione si è comunque spostato su i suoi capelli.

La transizione tra i capelli naturali castani di Jolie e le estension non è risultata naturale. Sembrava quasi che si fossero semplicemente dimenticati di integrare armonicamente il parrucchino e di collegare tutto con il taglio giusto. Un fallimento dei capelli abbastanza ovvio che pone la domanda su come nessuno possa notarlo durante lo styling.

I capelli di Angelina Jolie diventano virali

Una domanda che si è posta anche Internet: il servizio di notizie di Twitter ha ricevuto in brevissimo tempo innumerevoli commenti sulla disavventura dei capelli di Angelina Jolie. Oltre a affermazioni come quella che lo stilista dovrebbe essere licenziato “alcuni utenti hanno anche preso in giro la caduta dei capelli. Un utente di Twitter ha scritto: «Chiunque abbia realizzato le estensioni di Angelina Jolie deve essere un amico di Jennifer» – un riferimento all’ex moglie di Brad Pitt, Jennifer Aniston, con la quale era sposato con Angelina prima di sposarsi.

Cosa possiamo imparare dall’aspetto eccentrico dei capelli di Angelina? Le estensioni dovrebbero sempre essere adeguatamente incorporate al capello naturale. E, anche con le superstar apparentemente perfette, le cose non vanno sempre lisce…