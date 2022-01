And Just Like That, secondo quanto riferito, i preparativi della seconda stagione sono fermi in mezzo allo scandalo di Chris Noth. Il seguito di Sex and The City era in trattative per una stagione 2, ma ora è tutto bloccato sulla scia delle accuse di aggressione sessuale contro l’attore di Mr. Big Chris Noth.

And Just Like That: Mr. Big Muore

Secondo quanto riferito, le trattative per il rinnovo di And Just Like That 2 sono sospese nel bel mezzo dello scandalo che circonda l’attore di Mr. Big Chris Noth. La serie, che raccoglie le storie di tre dei quattro personaggi principali di Sex and the City (meno Samantha di Kim Cattrall), ha avuto un periodo tumultuoso poche settimane dopo il debutto il 9 dicembre 2021. La fine del primo episodio ha visto il romantico di Chris Noth Conduci Mr. Big a morire di infarto dopo una fatidica cavalcata in Peloton.

Dopo quella scena culminante, le azioni di Peloton sono crollate precipitosamente e la società di cyclette ha risposto sfacciatamente presentando Noth in uno spot pubblicitario per il loro prodotto. Tuttavia, questo discorso è stato immediatamente avvolto dalle accuse emerse sul comportamento di Noth sul set. Molte donne si sono fatte avanti per accusarlo di aggressione sessuale e comportamento inappropriato sul posto di lavoro, costringendo Peloton a ritirare immediatamente l’annuncio in risposta.

And Just Like That: le accuse a Chris Noth

Secondo Us Magazine, dopo che And Just Like That è stato presentato in anteprima su HBO Max ed è diventato il debutto più visto nella storia della piattaforma di streaming, HBO era in trattative per rinnovare lo spettacolo per la stagione 2. Tuttavia, sulla scia delle accuse contro Chris Noth, una fonte riporta che «tutte quelle conversazioni si sono fermate». Le tre protagoniste dello spettacolo hanno precedentemente rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno delle donne che si sono fatte avanti, ma lo spettacolo è chiaramente ancora in subbuglio per le accuse.

Per fortuna, almeno a livello di storia, sarà abbastanza facile per And Just Like That andare avanti senza Noth. Sebbene uccidere il personaggio fosse stato il piano per il franchise sin dalla sceneggiatura originale del film scartato Sex and the City 3, quel punto della trama è arrivato giusto in tempo per rimuovere l’attore dal set e non legarlo direttamente all’arco generale dello show. Tuttavia, resta da vedere se il cast e la troupe che sono stati scossi dalla notizia vorranno continuare a raccontare storie in questo universo nonostante queste accuse.