Il reboot di Sex and the City è ufficialmente dispobilie. Ma, non possiamo fare a meno di chiederci perché Kim Cattrall, ovvero Samantha Jones non tornerà per And Just Like That….

And Just Like That….

Nel gennaio 2021, HBO Max ha annunciato che Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprenderanno i loro ruoli iconici come Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York in un revival di 10 episodi che riporterà gli spettatori nelle vite dei loro squadra femminile preferita. Sfortunatamente, mentre gli spettatori potranno vedere come si sono evolute queste donne, Kim Cattrall, che ha interpretato Samantha nelle sei stagioni e nei due film originali, non apparirà.

Il modo in cui la sceneggiatura spiegherà l’assenza di Samantha nella storia è da scoprire, ma la decisione della Cattrall di non partecipare non è una sorpresa completa. I pettegolezzi e le voci che circondano la relazione tra Kim e Sarah J.Parker sono drammatici quasi quanto le loro trame SATC.

Sex ad the City 3

Tutto è iniziato quando Kim Cattrall ha detto che non avrebbe mai fatto Sex and the City 3. Anni prima che venisse pubblicata la notizia del revival televisivo, la Cattrall ha risposto alle domande sulla partecipazione al presunto Sex and the City 3. «Mai. È un no da parte mia», ha detto al Daily Mail. Ha poi lasciato intendere che la sua esperienza su SATC non è stata piacevole, spiegando: «Si imparano lezioni nella vita, e la mia lezione è lavorare con brave persone e cercare di renderlo divertente». «Io interpreto Samantha, che posso assicurarti non accadrà mai», ha detto. «Non si tratta di più soldi. Non si tratta di più scene. Non si tratta di nessuna di queste cose. Si tratta di una decisione chiara, una decisione autorizzata nella mia vita per concludere un capitolo e iniziarne un altro. Ho 61 anni. È adesso».

La turbata relazione tra Sara Jessica Parker e Kim Cattrall

Succede che, nel 2018, il fratello minore di Cattrall muore. La Parker invia le sue condoglianze tramite Instagram, scrivendo: «Cara Kim, il mio amore e le mie condoglianze a te e al tuo e Godspeed al tuo amato fratello. Xx.». La Cattrall risponde al messaggio di Jessica affermando: «Il tuo continuo contatto è un doloroso promemoria di quanto eri davvero crudele allora e ora. Lasciatemi dire questo MOLTO chiaro. (Se non l’ho già fatto) Non sei la mia famiglia. Non sei mio amica».