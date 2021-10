Alec Baldwin ha sparato un colpo con una pistola di scena che era carica e ha ucciso la direttrice alla fotografia sul set del film di Rust. La cineasta Halyna Hutchins è stata trasportata in aereo in ospedale, dove ha perso la vita, mentre il regista, Joel Souza, è rimasto ferito.

Alec Baldwin spara un colpo vero sul set di Rust

Le autorità del New Mexico dichiarato che Alec Baldwin ha sparato con una pistola di scena su un set cinematografico. L’incidente uccide la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins e ferisce il regista Joel Souza. Una dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe confessa che Alec Baldwin, che recita e produce il film Rust, ha sparato con la pistola di scena in un incidente.

La dichiarazione afferma che gli agenti sono stati chiamati sul set intorno alle 14:00 nel Bonanza Creek Ranch a causa di una sparatoria. «L’ufficio dello sceriffo conferma che sul set di Rust c’è stata una sparatoria. Halyna Hutchins, 42 anni, direttore della fotografia è stata uccisa e Joel Souza, 48, regista, ferito da Alec Baldwin, 68 anni, produttore e attore» confermano le autorità.

«La signora Hutchins è stata trasportata, tramite elicottero, all’ospedale dell’Università del New Mexico, dove è stata dichiarata morta dal personale medico. Il signor Souza è stato trasportato in ambulanza al centro medico regionale Christus St. Vincent dove è in cura per le sue ferite».

L’incidente sul set di Rust

Juan Rios, dell’ufficio dello sceriffo, ha dichiarato al Guardian: «Il signor Baldwin è venuto volontariamente per parlare con gli investigatori e dopo aver parlato con loro se ne è andato». Un portavoce di Baldwin dichiara che c’è stato un incidente sul set che ha coinvolto la mancata accensione di una pistola a salve. Il New Mexican di Santa Fe ha riferito che Alec Baldwin è stato visto giovedì fuori dall’ufficio dello sceriffo in lacrime, ma i tentativi di ottenere commenti da lui non hanno avuto successo.

Halyna Hutchins muore a 42 anni

Halyna Hutchins, 42 anni, è stata direttrice della fotografia del film d’azione del 2020 Archenemy, con Joe Manganiello. Laureata nel 2015 all’American Film Institute, è stata nominata “stella nascente” da American Cinematographer nel 2019. «Sono così triste per la perdita di Halyna. E così infuriato che questo potesse accadere su un set», ha detto il regista di Archenemy Adam Egypt Mortimer su Twitter. «Era un talento brillante, assolutamente dedito all’arte e al cinema».

I tributi a Hutchins si sono riversati sui social media. «Mi mancherai amica mio… è devastante», ha scritto il regista James Cullen Bressack in un video che Hutchins aveva pubblicato due giorni prima. All’epoca aveva scritto: «Uno dei vantaggi di girare un western è che puoi andare a cavallo nel tuo giorno libero».