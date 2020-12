Acconciature effetto lifting. I trucchetti per regalarsi qualche anno in meno

Come ottenere un effetto lifting senza fare il lifting? Lo abbiamo nasato nell’aria, se ne percepisce il ronzio già da un po’: le donne vogliono ristabilire il contatto con la natura. E cosa c’è di meglio che assorbire qualche trucchetto per vedersi più giovani senza intervenire mediante filler e botox? Scopriamo insieme quali sono le 10 acconciature effetto lifting che possono regalarci qualche anno in meno.

Acconciature effetto lifting? Sì, si può. Anche perché diciamocelo, apparire nel fior fior dell’età è bello e può risultare divertente anche quando si sono superati gli anta.

1. Balayage

La colorazione che implica una transizione graduale dalle radici scure alle punte chiare è un ottimo modo per “allungare” l’ovale del viso.

2. Long bangs

Tagliando la frangia lungo la linea del mento, l’hairstylist ottiene una linea degli zigomi più stretta, che fa sembrare il viso più giovane.

3. Coda alta

È interessante notare che funzioni anche il trucco inverso: non nascondere l’ovale del viso, ma aprilo il più possibile. Una coda alta allunga il viso e lo fa apparire super liftato.

4. Taglio a livelli

Leggermente più corto al mento, più lungo alla nuca e leggermente sbarazzino: la spensieratezza è servita!

5. Riga laterale

Quando il volume dei capelli a destra e a sinistra è leggermente diverso, il viso appare più tonico e sfilato.

6.Chignon basso

Lo stile asimmetrico, fissato con uno chignon basso, nasconde il volume delle guance.

7. Ciocche libere

Se indossi una riga centrale e leghi i capelli in una crocchia o in una coda di cavallo, lascia qualche ciocca sciolta intorno al viso.

8. Effetto sirena

Con l’aiuto di prodotti per lo styling, modellare le ciocche in modo che i capelli sembrino definiti ma non troppo. Questo effetto è super ringiovanente!

9. Volume

Più l’acconciatura è voluminosa, più il viso appare giovane. Un’ottima opzione è asciugarli a testa in giù!

10. Frangia laterale

Copriamo metà della fronte e l’acconciatura effetto lifting è letteralmente lì!