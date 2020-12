Apposta è il native digital brand che realizza camicie su misura Made in Italy. Lo fa attraverso il sito e-commerce interattivo www.apposta.com, offrendo 3.000 miliardi di combinazioni di personalizzazione. Il brand propone innovativi tessuti ViroformulaTM disponibili in popeline di cotone bianco e in versione stretch. Ma scopriamo di che si tratta.

“Apposta”, il brand lancia la camicia anti-covid. Una rivoluzione

Questa nuova creazione di Albini Group è in grado di fornire una protezione da virus e batteri, grazie all’avanzata tecnologia “HeiQ Viroblock” che impedisce ai tessuti di essere una superficie ospite, frenando i virus – incluso il Sars-Co-2 – e uccidendo in pochi minuti i batteri che vengono a contatto con il tessuto, riducendo il rischio e la velocità di trasmissione.La protezione virale è garantita dalla combinazione di due tecnologie: quelle brevettate a base d’argento e la tecnologia della vescicola grassa (liposomi). Grazie alla prima, piccole particelle d’argento attivano reazioni antivirali ad alto spettro attraendo i virus e legandoli permanentemente ai propri gruppi zolfo. Nel secondo caso, la tecnologia agisce come acceleratore che distrugge i virus e la membrana virale nel suo contenuto di colesterolo.

La camicia anti-covid

Questo innovativo finissaggio tessile dura fino a 30 lavaggi a 30-40 gradi. Tutto ciò senza compromessi sulla vestibilità. Le camicie Apposta confezionate con i tessuti ViroformulaTM mantengono infatti la stessa vestibilità delle normali stoffe e sono assolutamente innocue per la pelle perché il trattamento antibatterico e antivirale viene realizzato con sostanze e procedimenti chimico-tessili non irritanti e non nocivi per l’ambiente. Per Apposta la realizzazione di camicie su misura di perfetta manifattura è un aspetto imprescindibile, conferma della capacità di questa realtà di sapere costantemente integrare il meglio dell’artigianalità tessile italiana con la versatilità e la comodità di un’esperienza di acquisto digitale.

Grazie ai diversi percorsi di shopping interattivi disponibili sull’e-commerce sarà possibile scegliere in modo semplice e guidato. Diversi tipi di vestibilità, 8 tipi di polsino, 4 tipi di taschino, circa 30 tipi di colletto. Oltre a molte altre opzioni o finiture aggiuntive, come diverse tipologie di rigidità del colletto. “La proposta di camicie con gli innovativi tessuti ViroformulaTM – ha dichiarato Gianmarco Taccaliti, co-founder di Apposta – conferma che lo spirito d’innovazione di Apposta non si esprime solo nel nostro modello digitale e produttivo ‘made to order’ ma anche nell’offerta. La camicia, in particolare nella ricerca costante di nuovi tessuti tecnici all’avanguardia per rispondere alle tendenze e alle esigenze emergenti”.