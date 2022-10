3 idee regalo fashion per la propria donna

Può capitare di ritrovarsi senza idee per il regalo di un’occasione speciale, specie se si tratta di un dono indirizzato alla propria donna del cuore e destinato al suo compleanno, oppure a una data importante.

Anche quando si conosce una partner da diverso tempo, non sempre è facile intercettare il regalo giusto in mezzo a una proposta potenzialmente illimitata. La paura di sbagliare, fa scaturire ansia e dubbi, ma con le idee regalo fashion che seguono, andrete a colpo sicuro, rendendo felice chi le riceverà.

1. Borsa

Non c’è donna che non ami le borse: anche coloro che non seguono pedissequamente il mondo della moda, usano comunque questo accessorio per utilità. La borsa è un oggetto che una donna porta con sé ogni giorno, che racchiude tutti i suoi oggetti essenziali e a volte i suoi segreti.

Per scegliere il modello giusto, potete osservare quelli che la vostra fidanzata porta di solito, orientandovi anche sui colori in base alle cromie che indossa. Se la persona in questione ama la moda e le griffe, potete puntare su una borsa firmata, un regalo che la renderà felicissima.

E se proprio avete paura di fare un buco nell’acqua, regalatele una borsa che potrebbe utilizzare per il lavoro: in tal caso, l’estetica della borsa passera un po’ in secondo piano, a favore della funzionalità.

2. Profumo

Si tratta di un’idea regalo ad alta percentuale di successo, perché il profumo travalica età e stili.

Se conoscete già la fragranza o le maison predilette della vostra compagna, sarete in grado di andare a colpo sicuro acquistando il suo flacone di profumo preferito, che tornerà utile quando finirà la confezione precedente.

Se invece desiderate stupirla o ampliare la sua collezione, optate per una nuova fragranza, scelta con cura in base alla sua personalità e a quelle che potrebbero essere le sue note preferite. Potete anche decidere di comprare un profumo le cui note ricordino gli odori di un momento particolare: in tal caso il vostro regalo avrà una valenza emotiva ancor più forte.

Ricordate che il profumo si veste: non è semplicemente un odore, ma un accessorio che identifica chi lo porta e ne lascia un segno.

Se non sapete bene dove orientarvi, scegliete le proposte di classe di Acqua dell’Elba, come Acqua dell’Elba Classica, una fragranza sobria ed elegante dalle note floreali e al contempo rinfrescanti.

3. Un gioiello personalizzato

Nei rapporti sentimentali, i gioielli ricoprono sempre una valenza speciale, in quanto segnano le tappe di una storia d’amore, oppure simboleggiano una promessa. Per ricordare alla vostra partner che è una persona unica e insostituibile, regalate un gioiello che non sia solo un semplice oggetto, ma che riporti una piccola personalizzazione, come un’incisione. L’incisione potrebbe riportare una determinata data, i vostri nomi assieme, o ancora una frase particolare.

Per mettere in pratica questa idea, scegliete un gioiello (meglio se un anello o un ciondolo), il quale in un secondo momento verrà portato dal gioielliere che lo inciderà a vostro piacimento.

Quasi tutte le gioiellerie offrono questo servizio: l’incisione dura pochi minuti e non costa molto.

Un dono speciale come questo, colpirà al cuore la vostra donna e verrà custodito come un tesoro.