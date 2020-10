I 10 quartieri più cool d’Europa nel 2020: quando il Covid stravolse tutto

La pandemia da Coronavirus ha chiaramente manomesso anche la classifica dei 40 quartieri più cool del mondo, pubblicata ogni anno dal magazine Time Out. Tra quarantena e varie restrizioni, la solita energia trasmessa dalle grandi città è andata un po’ scemando. Tanto da far venir fuori nuovi meccanismi, che hanno spodestato i soliti centri della movida, conferendo a molti quartieri un look tutto nuovo, riscoperto dai loro stessi abitanti. Una sorta di rinascita dei nuovi centri della vita sociale, di unione e solidarietà, umanità e idee, dando vita ai quartieri più cool d’Europa. Energie che entrando in contatto si sono opposte alla crisi della pandemia. La lista si basa sulle opinioni della gente locale, un vasto sondaggio che ha coinvolto 38mila residenti e che è stato poi filtrato dagli autori e dagli esperti di Time Out. Qui potete leggere la classifica completa.

I 10 quartieri più cool d’Europa secondo il Guardian

Järntorget/Långgatorna, Gothenburg

University Quarter, Brussels

El Cabanyal, Valencia

Bonfim, Porto

Neukölln, Berlin

Powiśle, Warsaw

Holešovice, Prague

Ostiense, Rome

Dorćol, Belgrade

Quartier de la Réunion, Paris

Il quartiere romano è, secondo il quotidiano britannico, tra i primi 10 quartieri più cool d’Europa. L’ex zona industriale sviluppatasi agli inizi del Novecento tra la stazione ferroviaria e il fiume Tevere è oggi tra i quartieri più frequentati della Capitale grazie ai numerosi capannoni riconvertiti in locali alla moda, i musei e l’università Roma Tre.

