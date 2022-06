Vino, cocktail e champagne online: wine delivery di Bernabei

Trainare la spesa con pesanti bottiglie su per le scale di casa o arrivare dagli amici con il vino bianco ancora caldo è ormai storia passata: il delivery online ha rivoluzionato il modo di mangiare e bere di tutti. Ora infatti basta il tocco di uno smartphone per farsi arrivare in poco tempo la bottiglia di champagne adatta per l’occasione.

L’Enoteca Bernabei

Bernabei è un servizio di wine delivery nato nel 2014. La storia della Famiglia Bernabei nel settore beverage ha però già lungamente superato gli 80 anni, con la prima enoteca nel rione Trastevere a Roma fondata nel 1933. L’azienda ora è un Franchising sparso su tutto il territorio nazionale, ma che ha tuttavia mantenuto negli anni gli stessi valori che l’hanno portata a distinguersi dalla concorrenza a livello nazionale e non solo: lungimiranza, esperienzialità, tecnologia, sostenibilità e le persone.

Wine delivery

L’anima del progetto è l’offerta proposta dal catalogo online, dove poter consultare le etichette disponibili, selezionate con cura ed esperienza, scegliere comodamente da App e riceverle a casa con la velocità di un click. Vini, bollicine, champagne, sprits e soft drink popolano il sito in costante aggiornamento, a seconda delle esigenze dei clienti.

La lungimiranza di un’impresa quasi centenaria e che stabilisce ancora il trend di settore si vede dai passi che compie negli anni. Bernabei ha infatti inaugurato nel 2016 il servizio veloce RUN, che prevede la consegna in giornata a Roma, e dal 2021 RUN+, con il quale è possibile ricevere in 30 minuti la propria bottiglia di champagne a Roma e poi Milano, Torino e Bologna, ma soprattutto alla temperatura ideale: la qualità del servizio è un aspetto fondamentale da curare per continuare a crescere e migliorarsi di giorno in giorno. Sono ancora molti i progetti in corso d’opera, non soltanto per il bene della propria crescita, ma anche dell’ambiente. L’azienda infatti cura con molta attenzione l’aspetto zero emissioni della propria attività, impiegando soluzioni plastic free e disincentivando l’uso di mezzi privati per raggiungere gli uffici.

I numeri infatti parlano chiaro: l’e-commerce internazionale, solo nell’ultimo anno, ha registrato numeri decisamente consistenti. Dieci milioni di visite al sito, per più di tre milioni di bottiglie stappate e più di mille box al giorno consegnate sono numeri che lo rendono un punto di riferimento per gli amanti del buon bere.

Il servizio champagne online viene in soccorso per una serata speciale con un’ampia selezione, proveniente dalle migliori cantine selezionate, a prezzi vantaggiosi. Resta solamente scegliere l’etichetta giusta: gli champagne francesi si distinguono, sulla base del colore, in bianchi e rosè, e sulla base del tipo d’uva in blanc de blancs e blanc de noirs, rispettivamente ottenuti da uva bianca e nera.

Il Mondo Bernabei deve tutto al valore principe dell’azienda: le persone. Un cuore pulsante, giovane e dinamico, porta l’impresa a cercare costantemente nuovi spazi per l’innovazione e il miglioramento delle pratiche, di modo da premiare la user experience e la customer satisfaction, che attualmente riporta con grande orgoglio la soddisfazione di oltre il 95% dei clienti felici del servizio scelto.