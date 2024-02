“Dream of the Desert”, la nuova gemma dei viaggi di lusso su rotaia

“Dream of the Desert”, una tappa rivoluzionaria nel turismo saudita, permetterà di connettere Riyadh a Qurayyat attraverso un viaggio che esalta la bellezza del deserto saudita. Realizzato in collaborazione tra Arsenale e le Ferrovie dell’Arabia Saudita (Saudi Arabia Railways, SAR), questo treno unico nel suo genere sarà lanciato entro la fine del 2025, rispecchiando l’ambizione del regno di arricchire l’offerta turistica con esperienze di ospitalità ferroviaria di alto livello.

L’iniziativa “Dream of the Desert” propone un itinerario che attraversa il cuore del deserto, da Riyadh fino al confine nord con la Giordania, offrendo scorci naturalistici senza pari, dalla maestosità delle aree desertiche fino alle oasi verdi del nord, passando per la storica città di Hail. Con la realizzazione delle sue 40 lussuose cabine nello stabilimento specializzato Cpl di Brindisi, in Puglia, l’Italia diventa la culla di questo progetto che mira a introdurre per la prima volta in Arabia Saudita un’esperienza di viaggio su rotaia di lusso, in risposta alla crescente richiesta di turismo di qualità e ritmi di viaggio più contemplativi.

Il design e l’allestimento del “Dream of the Desert” traggono ispirazione dalla ricca eredità culturale saudita, con un’attenzione particolare alla qualità e al saper fare italiano in termini di produzione, manodopera e servizi. Questa collaborazione tra Arsenale e SAR sottolinea l’impegno delle Ferrovie dell’Arabia Saudita verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore dei trasporti e del turismo.