Un cocktail a fine giornata per salutare l’estate con stile

Anche questa estate sembra essere scivolata via e, come ogni anno, il mese di settembre segna un nuovo inizio lavorativo ed emozionale. Tuttavia, c’è ancora tanto bel tempo da godersi all’aperto e in compagnia, nelle ultime giornate al mare o in piacevoli cene in giardino. Dopotutto, il clima rimarrà piacevole per almeno un altro mese, motivo per cui, prima di rientrare a lavoro, vale la pena godersi gli ultimi ritagli di questa stagione estiva.

Aperitivo fresco e ai sapori agrumati

Il miglior modo per farlo è concedersi un aperitivo all’aperto, in compagnia di amici e dolce metà o, perché no, anche in completa solitudine. L’aperitivo è il momento ideale per godersi un drink rinfrescante e rigenerante, magari agli agrumi, come ad esempio quelli preparati con il gin con limone targato Malfy , per ritrovare anche nel gusto la freschezza e la dolcezza di tale periodo.

La location perfetta per salutare la bella stagione

La location ideale per fare un aperitivo al profumo di limone è in riva al mare, possibilmente in un luogo non troppo mainstream o affollato. I cocktail, infatti, vanno gustati in pace e, magari, abbinati con qualche stuzzichino semplice e genuino come una bruschetta preparata con pane e ingredienti freschissimi.

Ci vuole un po’ di musica soffusa e il rumore del mare a fare da cornice a un ambiente caldo e radioso con i colori tipici del tramonto. Questa è la cornice ideale per salutare l’estate come si deve, godendo dei suoi profumi e delle sue calde e piacevolissime sensazioni.

Cosa ordinare da bere?

Uno dei cocktail con gin più apprezzati è il Gin Sour, preparato con il Malfy Gin con limone, il succo di limone, lo sciroppo di zucchero e l’albume d’uovo pastorizzato. Servito in una coppa raffreddata o in un tumbler basso con ghiaccio e decorato con una scorza di limone o una ciliegia al maraschino, è perfetto per concludere una cena in compagnia.

Da servire nello stesso tipo di bicchiere o, meglio ancora, nella tipica tazza di rame, il London Mule, detto anche Gin Gin Mule, è perfetto per gli aperitivi. Preparato con gin con limone, foglie di menta e ginger beer frizzante, può essere decorato con altre foglioline e un po’ di limone, in cima al ghiaccio.

In alternativa, puoi ordinare un Gimlet, un cocktail a base di succo di lime, sciroppo di zucchero, gin, lime per decorare e ghiaccio. L’animo di questo cocktail con gin è decisamente agrumato, motivo per cui va bevuto in un tumbler basso o in coppetta. Per smorzare il tono alcolico è possibile aggiungere succo di limone o acqua tonica e un piccolo quantitativo di sciroppo di zucchero.

In alcuni bar è poi possibile ordinare e gustare un classico americano, il Last Word Cocktail. Preparato con gin con limone, succo di limone, chartreuse verde e maraschino e servito in una coppa martini fredda decorata con una ciliegia di maraschino, è un cocktail con un tasso alcolico abbastanza elevato, ideale per aperitivi rilassanti o menù sia di carne che vegetariani.