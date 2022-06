Tiramisù sbagliato: le 2 ricette più originali e insolite

Non c’è nessun dolce famoso e amato quanto il tiramisù, infatti, insieme alla pizza e alla pasta, questo dessert risulta essere uno dei piatti della tradizione italiana più apprezzati al mondo.

Si tratta, però, di un dolce “moderno”, frutto della maestria di un ristoratore trevigiano, Aldo Campeol, proprietario del ristorante Le Beccherie, il quale, nel 1970, prendendo spunto dal classico “sbadutin” veneto, diede vita ad un dessert unico e originale, che gode persino di un certificato di autenticità rilasciato dall’Accademia della Cucina Italiana.

Savoiardi, uova, zucchero, mascarpone, caffè e cacao amaro: pochi e semplici ingredienti, i quali combinati insieme creano una vera e propria sinfonia di sapori. Ma il tiramisù, proprio in virtù della sua facilità di esecuzione, si presta anche a tutta una serie di varianti altrettanto golose come l’originale.

Tiramisù alle fragole

Per creare una “versione alternativa” di questo meraviglioso dessert, si può utilizzare la frutta e preparare un fresco e delicato tiramisu all’ananas oppure, ancora, un tiramisù utilizzando il frutto più amato dell’estate, la fragola.

La ricetta del tiramisù alle fragole è semplice tanto quanto quella originale. Gli ingredienti sono savoiardi, mascarpone, fragole, limone, zucchero e uova. La variante attorno alla quale ruota l’intera ricetta è rappresentata dalla composizione della bagna per i biscotti, che non viene preparata con il caffè, bensì con le fragole, che vengono frullate insieme con zucchero, acqua e succo di limone.

La preparazione della crema, invece, segue la ricetta classica, con il mascarpone che si unisce ai tuorli d’uovo, allo zucchero e agli albumi montati a neve. Una volta pronta, si procede come con il tiramisù al caffè, sovrapponendo tra loro strati di savoiardi e di crema, concludendo poi con una decorazione interamente composta di fettine di fragole fresche.

Tiramisù finger food

Per chi è davvero innamorato di questo dolce eccezionale e vuole proporlo in modo davvero originale, ecco il tiramisù finger food. Gli ingredienti sono gli stessi utilizzati nella preparazione di quello classico ma, in aggiunta a savoiardi, caffè, uova, zucchero, mascarpone e cacao amaro, ci saranno anche il rhum, il cioccolato fondente e la panna.

La bagna per i savoiardi resta quella classica, a base di caffè, alla quale va aggiunto un leggero tocco di rhum, per darle un gusto ancora più deciso; mentre la crema prevede una preparazione leggermente differente. La base per la farcitura è sempre composta da mascarpone, zucchero e uova ma, a questa, andrà aggiunta poi anche panna montata, in modo che la crema risulti più compatta.

Attenzione ai savoiardi, è importante che non vengano bagnati eccessivamente, affinché non risultino troppo morbidi e difficili da prendere con le dita. Per ottenere un perfetto tiramisù finger food, i biscotti andranno semplicemente spennellati con la bagna, in modo che assorbano il caffè senza però perdere la loro consistenza.

Per comporre il mini dessert basterà adagiare uno strato di crema tra due savoiardi e decorare il tutto con del cioccolato fondente fuso. Una volta pronti, vanno lasciati riposare in frigorifero, per dare modo a tutti gli ingredienti di compattarsi e raggiungere così la giusta consistenza.