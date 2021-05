Tiffany & Co. annuncia il debutto del suo primo anello di fidanzamento da uomo. Vi è infatti un nuovo mercato per i gioielli di fascia alta grazie all’aumento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e alla tendenza della moda ad aprirsi sempre più al gender fluid.

Tiffany: «Apriamola strada a nuove tradizioni»

Tiffany, ora di proprietà del gruppo di prodotti di lusso LVMH, ha chiamato la nuova linea, Charles Lewis Tiffany, in onore del fondatore dell’azienda. Gli anelli sono caratterizzati da diamanti taglio brillante e smeraldo che misurano fino a 5 carati. Tiffany ha affermato che la sua aspirazione per la linea di fidanzamento maschile era quella di offrire prodotti a sostegno dell’amore e dell’inclusività. L’azienda ha infatti affermato: «spianando la strada a nuove tradizioni per celebrare le nostre storie d’amore uniche e onorare i nostri impegni più cari l’uno per l’altro».

Nel 1886, Tiffany ha introdotto il suo primo anello di fidanzamento con diamante solitario per donna. Per decenni da allora, le coppie hanno visitato le gioiellerie di tutto il mondo alla ricerca di anelli di fidanzamento da donna e fedi nuziali. Ma Tiffany sta cercando di cambiare rotta, poiché abbraccia una nuova ondata di coppie più di un secolo dopo. Il design dell’anello da uomo è una deviazione dalla tradizionale fede nuziale, poiché presenta un sorprendente diamante centrale.

Tiffany lancia i primi anelli di fidanzamento da uomo

E con la nuova offerta, Tiffany spera di poter trovare un altro solido flusso di crescita dei ricavi. L’azienda ha realizzato più di 4 miliardi di dollari di vendite di gioielli lo scorso anno, con anelli di fidanzamento da donna che rappresentano circa il 26% delle entrate totali. Il gruppo francese LVMH completa l’acquisizione di Tiffany & Co. da 15,8 miliardi di dollari all’inizio di gennaio, a seguito di un’aspra controversia legale. Quando LVMH ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre all’inizio di questo mese, ha affermato che le vendite della sua divisione di orologi e gioielli sono aumentate del 138%, beneficiando del consolidamento di Tiffany. A partire dal prossimo mese, Tiffany conferma che gli anelli di fidanzamento da uomo saranno disponibili in negozi selezionati a livello globale. Sono già disponibili per la vendita online.