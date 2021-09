I Ferragnez colpiscono ancora: la coppia più famosa d’Italia oggi, 20 settembre, comunica su Instagram che uscirà una serie tv su la loro vita. Ed è proprio Chiara Ferragni ad annunciarlo commentando: «Non posso dirvi di più ma, la amerete!». Ecco tutti i dettagli.

The Ferragnez – La serie

Chiara Ferragni e Fedez ci provano ancora a stupire il loro pubblico, e guarda caso ci riescono. La coppia più famosa d’Italia è composta dalla imprenditrice digitale più famosa al mondo. Qualsiasi cosa che Chiara tocca diventa oro e infatti la rivista americana Forbes la incorona come “The Most Powerful Fashion Influencer”. Dall’altro lato c’è Fedez, un rapper nostrano che negli ultimi anni ha mostrato di essere molto più di questo. Il cantante milanese che all’attivo vanta oltre 60 dischi di platino, ultimamente ha mostrato sui social anche la sua voglia di mettersi in gioco in campo politico e sociale. Ora potremo vedere davvero cosa si cela dietro a questa meravigliosa coppia grazie alla loro nuovissima serie tv che andrà in onda su Amazon Prime.

Dove, quando e chi

The Ferragnez – La serie sarà disponibile su Amazon Prime dai primi giorni di dicembre del 2021 e racchiuderà le vicende quotidiane e famigliari della famiglia più social d’Italia. Chiara e Federico hanno iniziato le riprese alla fine del 2020 per concludersi a metà 2021. La serie prodotta da Banijay Italia, racchiude tutti gli eventi più importanti dei Ferragnez. Come la seconda gravidanza della Ferragni, la prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin e la nascita della secondogenita Vittoria. Parteciperanno al tv show anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina per non parlare di Leone che sarà coprotagonista con i genitori.

I Ferragnez

Chiara e Fedez hanno annunciato l’uscita di The Ferragnez – La serie affermando: «L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia – hanno dichiarato la Ferragni e Fedez -. L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo».