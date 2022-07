Sushi mania: perfetto non solo a cena ma anche a pranzo

Il sushi ha letteralmente conquistato il palato degli occidentali, infatti, dalle grandi città ai piccoli centri in Italia la diffusione dei ristoranti giapponesi è in continua ascesa.

Non solo il Giappone ha investito lungo tutta la Penisola, ma gli italiani stessi si sono appassionati alla cucina orientale e, in particolare, a questo piatto fino a personalizzarlo. Infatti, non sono soltanto i nipponici ad aver aperto le porte della loro cucina agli italiani, ma molti bar e ristoranti locali hanno inserito nel loro menù anche il sushi tanto ricercato dai clienti. Addirittura, nei supermercati è ormai possibile trovare gli ingredienti per realizzare il sushi in casa.

Pausa pranzo dal gusto orientale

A seguito di questo successo senza freni l’Italia non poteva non aderire alla Giornata internazionale del Sushi celebrato lo scorso 18 giugno. Il sushi day è stata l’ennesima opportunità per gli amatori di questo cibo per esercitarsi nell’uso delle tipiche bacchette. Il successo di questo saporito agglomerato di riso cotto e pesce crudo si deve, tra le tante cose, alla sua versatilità: ottimo a pranzo e a cena, ma anche adatto per essere servito durante uno sfizioso aperitivo.

Il sushi si è fatto strada nelle nostre abitudini alimentari tanto da essere considerato inconsciamente parte integrante della nostra alimentazione e non solamente un piatto orientale da consumare saltuariamente a cena al ristorante. Infatti, sono tanti i dipendenti pubblici o privati che si concedono una coccola a pranzo scegliendo di assaporare il sushi nelle sue svariate forme: sashimi, onigiri, hosomaki e uramaki.

Preparazione e proprietà del sushi

Preparare a casa del sushi è più semplice di quanto si possa credere e lo sarà ancora di più utilizzando i buoni shopping per acquistare tutti gli ingredienti necessari. In questo caso, per realizzare circa 30 pezzi occorreranno: 600 grammi di riso per sushi; salmone (abbattuto) in tranci; 1 confezione di alga nori; 1 tubetto di wasabi; 100 ml di aceto di riso; acqua; salsa di soia e zenzero a fette. Per chi ne fosse sprovvisto è necessario munirsi anche di un cuociriso e di una tovaglietta in bambù.

Gli esperti consigliano in primo luogo di lavare bene il riso per privarlo dell’amido prima di procedere con la cottura. In generale, il riso per il sushi contiene una maggiore quantità di amido, per questo sarà necessario lavarlo almeno 6-7 volte, fino a che l’acqua risulterà completamente limpida. Una volta effettuato questo passaggio, inserire il cereale nel cuociriso e ricoprirlo con uno strato di acqua di circa due centimetri superiore allo strato di riso. Ci si dovrà occupare poi della preparazione del pesce. Fondamentale è effettuare un taglio deciso del trancio di salmone: dividere a metà per la lunghezza e dimezzarne anche l’altezza. Poi procedere con ulteriori tagli per ottenere tanti pezzi che richiamano l’aspetto di un fiammifero. La parte più divertente di tutta l’operazione è senza ombra di dubbio l’assemblaggio di tutti gli ingredienti e la chiusura del rotolo appena condito con riso e salmone, posti sul lato ruvido dell’alga. È preferibile eseguire la composizione sulla tavoletta in bambù ricoperta da pellicola trasparente.