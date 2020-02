Chi è nato negli anni ’90 e 2000 non può che amare follemente la bella Shannen Doherty. La ama perché interpretando la giovane Brenda Walsh nella serie tv americana Beverly Hills 90210 ha emozionato una generazione intera. In lei giovani donne ci si sono immedesimate, tra problemi di cuore e difficili lezioni scolastiche, raccontando gli adolescenti per quello che erano e che sono. E come dimenticare le magie fatte dalle sorelle Halliwell in Streghe, serie tv in cui Shannen Doherty interpretava la sorella maggiore, la più saggia Prue.

Shannen Doherty malattia

Nel 2015 arriva il doloroso annuncio. Tumore al seno. Shannen inizia una lunga battaglia contro la malattia che non manca di testimoniare sui social o in talk show americani. Shannen diventa un simbolo, si fa portabandiera della lotta al tumore al seno attraverso la prevenzione sposando diverse associazioni. Alla fine della chemioterapia sembrava che fosse tornato il sereno, Shannen si è sempre mostrata speranzosa: «Ora bisogna aspettare. Aspettare il test. Aspettare per vedere se sono pulita o no. Aspettare per la ricostruzione. Aspettare. Penso che quando qualcuno si ammala di cancro stia sempre aspettando, in un certo modo. Io sto aspettando con voi».

Shannen Doherty, donna coraggiosa e combattente

Di lei, il suo amico e collega Luke Perry dice: «Lei è coraggiosa, è una combattente. È nel mio cuore e ci penso spesso. Shannen ha colto l’opportunità per far sapere alla gente che il cancro al seno è ancora un problema. Io coglierò questa opportunità per inviarle il mio amore». Nel 2017 attraverso i social annuncia che la malattia é in remissione. Sembrava che ce l’avesse finalmente fatta fino a quando qualche giorno fa ha dichiarato in una intervista al “Good Morning America” che «Il cancro è tornato, è al quarto stadio».

La lotta continua più determinata che mai

Durante l’intervista dice: «Il mio cancro è tornato, al quarto stadio, e io non credo di averlo ancora metabolizzato», ha spiegato, «È un boccone amaro da digerire: ci sono giorno in cui mi chiedo perché sia capitato a me, poi mi rispondo: “Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe?» Spiega anche che all’indomani della nuova diagnosi, la prima preoccupazione è stata come dirlo ai propri cari. Shannen ha cercato di tenere la diagnosi per se, finche ha potuto, poi indipendentemente dalla sua volontà, la notizia sarebbe emersa, ecco perché rilasciare una intervista.

Shannen Doherty ha dovuto affrontare nel 2019 la morte dovuta ad un ictus del caro amico e collega Luke Perry, Luke di Beverly Hills. «Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole». Un momento davvero tragico da affrontare «Ero in uno stato di shock e il minimo che potevo fare era andare sul set e filmare lo show. È stato difficile, ma sapevo che quando la notizia del mio cancro fosse trapelata, il pubblico avrebbe potuto guardare a me e dire: Anche le persone con un tumore al quarto stadio possono lavorare 16 ore al giorno»