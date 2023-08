Serie tv sulla ricchezza e il lusso, quali sono quelle più famose

Quando si parla di serie tv, si tratta di un intrattenimento che coinvolge sempre più persone. In effetti, quando si vuole iniziare la visione di una nuova serie, c’è solo l’imbarazzo della scelta al giorno d’oggi, per chi ama il lusso e la ricchezza, ma non per forza vuol dire che la sta vivendo, ce ne sono alcune che hanno avuto un successo davvero clamoroso.

Di serie tv dedicate al lusso ce ne sono tante, ma non tutte hanno ottenuto un egual successo. Ce ne sono alcuni del tutto particolari, che riescono a unire durata e ascolti da record. Alcuni tv shows più lunghi e apprezzati hanno scritto delle vere e proprie pagine di storia, come narrato nell’approfondimento pubblicato sul blog di Betway Casino Online.

Gossip Girl

Probabilmente è la prima serie tv a cui si pensa quando si fa riferimento al lusso e alla ricchezza. Gossip Girl è una serie nata oltreoceano e che è stata trasmessa nel quinquennio che va dal 2007 fino al 2012. Della sua trasmissione se n’è occupato il network The CW, mentre è Mediaset ad averla trasmessa sulle sue reti in Italia. Il filone narrativo che emerge da Gossip Girl segue le vicende di ragazzi che fanno parte della borghesia più altolocata di New York ed è chiaro che anche i problemi che devono affrontare nella vita di tutti i giorni sono quelli peculiari del mondo in cui vivono, in cui il lusso e lo sfarzo non possono mai mancare, ma soprattutto i gossip e le notizie, oltre ai pettegolezzi, la fanno da padrone.

Royal Pains

Stiamo facendo riferimento a un’altra serie tv a stelle e strisce, che è stata trasmessa nel periodo dal 2009 al 2016. A vestire i panni del protagonista è Mark Feuerstein, che veste i panni di un facoltoso medico che lavora e abita a New York e che si occupa di curare solo ed esclusivamente delle persone di alto rango, garantendo loro delle visite a domicilio.

Il luogo dove lavora il ben noto medico newyorkese è rappresentato dagli Hamptons, dove vivono solamente persone dal budget senza fine e note in tutto il mondo. Anche in Italia è stata trasmessa questa serie, sempre sulle reti Mediaset. Se almeno per un momento vorreste capire com’è la quotidianità di una persona veramente ricca, ecco che si consiglia la visione di tale serie tv.

Sex and City

Una serie tv ispirata alla ricchezza? Allora non può mancare nell’elenco anche Sex and City, un prodotto che è stato trasmesso negli Usa nel periodo che va dal 1998 fino al 2004, con un’ambientazione tipica, che è quella newyorkese. Le vicende si snodano seguendo la vita, soprattutto sentimentale e intima, di un gruppo di quattro amiche, le cui carriere nella parte più alta della borghesia americana si snodano di pari passo con le loro relazione sentimentali. Impossibile non aver mai sentito parlare delle quattro attrici, ovvero Sarah Jessica Parker, che ha vestito i panni di Carrie Bradshaw, Kim Cattrall, che interpreta invece Samantha Jones, Kristin Davis, che veste i panni di Charlotte York e, infine, Cynthia Nixon, che interpreta nella serie Miranda Hobbes.

The Crown

Un’altra famosa serie tv che ha ottenuto un grandissimo successo, soprattutto tra tutti coloro che hanno sempre seguito con grande attenzione e passione le vicende intorno alla regina Elisabetta II, al centro dei racconti della serie tv in questione. La corona inglese è senz’altro quella più famosa in tutto il mondo e, di conseguenza, il prodotto in questione ha generato non poco hype, narrando tanto vicende reali fin dal 1947, ovvero l’anno in cui la da poco scomparsa regina era stata incoronata.