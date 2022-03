Ronn Moss, all’anagrafe Ronald . L’attore che si è calato per ben 25 anni nell’affascinante Ridge Forrester di Beautiful, facendo sognare donne in tutto il mondo. In occasione del suo 70esimo compleanno, festeggiato il 4 marzo 2022, Ronn si è raccontato al Corriere della Sera. Nell’intervista ha ripercorso la sua vita passata e raccontato la “nuova”, lontano dai riflettori e dal cast della soap opera di cui ha fatto parte per così tantissimi anni. Ma qual’è la nuova vita dell’attore e quali i progetti futuri?

Il divo di Beautiful ha compiuto da poco i 70

Ronn Moss ha compiuto lo scorso 4 marzo, 70 anni. Volto iconico della soap opera Beautiful, il personaggio che interpretava era un vero conquistatore di donne, affascinante, bellissimo e seducente . Ma l’avanzare dell’età non sembra affatto spaventare l’attore. Sulle modifiche estetiche che il tempo porta inesorabilmente l’attore dice afferma: “Non sono mai stato un tipo che passala vita davanti allo specchio. Nemmeno in passato.” e saggiamente aggiunge: “Del resto, diventiamo tutti un po’ più vecchi ogni giorno”

Racconta poi della sua nuova vita, nella quale seppur non più un giovanotto, non si priva proprio di nulla. “Ho una vita bellissima, con amore, musica, film, amici e vino.” “ed infine cita “la stupenda Puglia, che ormai la mia seconda casa”. Già perché Ronn Moss ora vive proprio qui in Italia, precisamente a Fasano nella meravigliosa Puglia. Dove ha comprato una masseria in cui ha intenzione di organizzare matrimoni.

La nuova vita ed i progetti di Ronn Moss

L’attore ha cambiato radicalmente vita, ora passa le sue giornate in Puglia, lontano dal mondo di quando era giovane. L’attore avrebbe addirittura come desiderio quello di organizzare matrimoni della masseria acquistata proprio in Puglia.“Beh, diciamo che conosco l’argomento molto bene.. “ ironizza l’attore riferendosi al suo trascorso nella serie dove ha collezzionato ben 13 matrimoni.

Il cambiamento dello stile di vita di Ronn Moss ha comportato anche non sentire più i suoi amici ed ex colleghi, come lui stesso racconta: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia.” poi, conclude saggiamente: “Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”.

L’attore afferma anche: “Non guardo affatto la tv.”. In tutto questo però, Ronn Moss non ha abbandonato del tutto il mondo del cinema come potrebbe sembrare. Ci sono infatti in corso progetti futuri che riguardano la musica, sua grande passione, ma anche la recitazione. Vedremo Ronn nel film “Viaggio a sorpresa“ con Lino Banfi ed inoltre l’attore ha già ultimato un western girato tra IItalia, Stati Uniti e Bulgaria.