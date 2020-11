Rispettare la natura con le calze in cotone biologico di Red

Le calze sono tra gli accessori più amati da uomini e donne. Quasi invisibili sotto ai pantaloni o in bella mostra per le donne che indossano gonne più o meno corte, vanno scelte in modo da garantire eleganza e praticità. Le ultime tendenze di moda puntano inoltre al rispetto dell’ambiente, scegliendo, come Red, il cotone biologico per la propria produzione.

Cotone biologico e calze

La storia del marchio Red, parte del gruppo Rede, è relativamente recente rispetto a quella del Gruppo che, dal 1938, produce calze da donna prima e da uomo in seguito. Lo sviluppo dell’azienda, la ricerca di nuovi materiali e il continuo ammodernarsi dei macchinari hanno portato il Gruppo a diventare una realtà altamente produttiva, tanto da creare marchi specifici per i diversi articoli. Red Sox Appeal è il marchio che propone un gran numero di calze fantasia, in grado di fondere la qualità del gruppo Rede al rispetto per la natura. E infatti le calze Red sono realizzate in cotone biologico, senza uso di fertilizzanti chimici o pesticidi. La scelta di puntare sul sostenibile ha una doppia valenza etica, la prima di attenzione verso la natura con un impegno nel sostenibile, la seconda di rispetto della pelle di uomini e donne che scelgono di indossare le calze Red.

Fantasia e colore

Una delle principali caratteristiche che distingue le calze Red in cotone biologico è la proposta di modelli colorati e a fantasia sempre diversa. Quasi a sottolineare la gioia di poter indossare articoli che rispettano la natura, le calze della linea in cotone biologico mostrano tonalità e carattere allegri, sia nei modelli da uomo che da donna. Per queste ultime è infatti possibile trovare calzini a pois viola o arancioni, colori e fantasie che non passano mai di moda.

Tantissime le soluzioni da uomo, che permettono di scegliere tra modelli lunghi, corti e sportivi. Le calze a pois da uomo con punta e tacco in contrasto sono veramente tantissime, da scegliere tra i numerosi colori proposti come il blu, il rosso, l’azzurro, il nero, il marrone e molto altro. Ma le scelte per le calze da uomo non si fermano alla fantasia a pois: modelli con gufi, ricci e volpi, soluzioni jaquard o gessato colorato sono tra le numerose proposte delle calze Red.

Gli sportivi potranno poi optare per la linea luxury sport, una capsule collection che porta la firma dell’eco-designer Tiziano Guardini.

Un segno distintivo

La principale caratteristica delle calze di Red Sox Appeal è sicuramente quella di voler osare. La scelta di colori forti, di grafiche e fantasie ricercate e particolari ha infatti come scopo quella di voler dimostrare il carattere di chi sceglie una calza diversa, che va oltre gli stereotipi e la seriosità di colori scuri ad ogni costo. Puntare su una calza in cotone biologico significa prendere coscienza dell’importanza del rispetto dell’ambiente con un gesto quotidiano, come quello di indossare una calza. E allora con Red questo semplice accessorio si trasforma in qualcosa di più, in un vero e proprio strumento di comunicazione e seduzione.

L’uomo e la donna che scelgono questo marchio sono infatti dei veri paladini della natura ma anche e soprattutto persone che non vogliono omologarsi né passare inosservate. Sanno osare scegliendo una calza che porta dentro di sé il rispetto della natura e, quindi, anche degli uomini stessi.

Le idee regalo di Red

Per gli appassionati di calze non c’è niente di meglio che trovare, all’interno di un pacco regalo, una proposta tra le numerose del brand. A Natale, per un compleanno o per un occasione speciale, optare per un’idea regalo di Red significa voler puntare su un regalo originale, in grado di fondere praticità ed estetica, eleganza e rispetto per la natura in un mix perfetto tra classico e casual.

Per concludere

Indossare le calze in cotone biologico realizzate da Red Sox Appeal significa voler mostrare il proprio carattere audace, fatto di scelte che vanno oltre il classico e la monotonia di colori sempre uguali e necessariamente scuri. Con le tonalità accese e le grafiche originali e naif, infatti, le calze di Red Sox, soprattutto nella loro versione da uomo, sono in grado di comunicare la presenza di una personalità forte, in grado di andare oltre le convenzioni e ricordare che oltre ai colori e ai pois, c’è un’importante scelta etica, volta al rispetto per l’ambiente e per la natura di cui tutti facciamo parte.