Pokè Bowl: un piatto sano e gustoso

Destinato a diventare un cibo di tendenza, il Pokè è un antipasto a base di pesce crudo tagliato a cubetti e servito con avocado, frutta esotica o verdure a dadini. Non esiste un’unica ricetta per preparare un buon Pokè Bowl, anche se le preparazioni più gettonate vedono spesso il salmone, il tonno o il polpo. La preparazione lascia ampio margine alla fantasia dello chef e sono sempre di più i locali che scelgono questo piatto coloratissimo e sano per deliziare il palato dei propri clienti.

Oltre ad una particolare attenzione agli ingredienti, che dovranno ovviamente essere freschissimi, è fondamentale anche avere a disposizione dei recipienti idonei per esaltare non solo il gusto ma anche il valore estetico del piatto. Tra le caratteristiche che lo rendono sempre più richiesto infatti vi è il suo

aspetto, che è caratterizzato da tanti cubetti colorati (ci sono il rosa del salmone, il verde dell’avocado, il rosso vivo del tonno le tante sfumature delle verdure). Per mettere in risalto tutta la bellezza di questo piatto allegro è consigliabile utilizzare delle ciotole Bowl Pokè/insalate ampie e con il fondo piano per mantenere ordinati gli ingredienti.

Una volta conquistato il cliente per il suo aspetto il Poke Bowl saprà rivelarsi una autentica delizia per il palato. Ad oggi non sono ancora molti i locali che lo propongono, ma non vi sono dubbi sul fatto che il Poke è destinato a diventare in poco tempo un piatto di tendenza. Sano, ricco di vitamine, fibre e

proteine, riesce a conquistare sia coloro che pranzano fuori casa, sia chi invece desidera un alimento appetitoso e amico del benessere da portare in tavola per i propri cari.

Pokè Bowl take – away: un pasto sano in un contenitore eco – friendly

Gustoso e ideale come piatto unico per la pausa in ufficio o per la cena in famiglia, il Poke Bowl take–away sta diventando la moda del momento, anche considerando il fatto che riesce a conquistare proprio tutti coloro che pongono una particolare attenzione al proprio benessere. E allora perché non dare a questo piatto un valore aggiunto, scegliendo di servirlo all’interno di ciotole Pokè/insalate eco–friendly?

Un’ottima proposta di contenitori biodegradabili e compostabili ideali per il confezionamento Pokè da asporto arriva da Ecostoviglie. Nel catalogo del celebre shop che da molti anni propone soluzioni capaci di coniugare alla perfezione praticità, design e minimo impatto ambientale, è possibile trovare i contenitori ideali per offrire alla clientela un servizio Pokè take–away comodo e sicuro. I contenitori proposti da Ecostoviglie prevedono materiali come il cartoncino (con rivestimento interno in PLA) e la polpa di cellulosa e sono disponibili anche nella variante con coperchio, per un trasporto a prova di fuoriuscite. Estremamente versatili queste ciotole ecologiche consentono di soddisfare molte esigenze della ristorazione. Oltre che per contenere il Pokè i Bowl Ecostoviglie si rivelano perfetti anche per servire le più tradizionali insalatone estive, ma non solo. Se nelle versioni più piccole si prestano benissimo a

contenere un contorno a base di insalata, scegliendole di dimensioni più ampie sarà possibile avere un contenitore perfetto per il confezionamento insalatone take–away. Anche in questo caso (come per il Pokè) avere a disposizione un contenitore ampio consentirà di creare piatti dall’elevato effetto estetico, ai quali insalata, pomodori, uova sode, mozzarella e mais sapranno regalare un tripudio di colori.

Il cliente, che è sempre più attento al proprio benessere, non esiterà a scegliere un prelibato piatto unico Pokè o una invitante insalata estiva, ma non potrà fare a meno neppure di notare che le soluzioni per il take–away adottate nel punto vendita dimostrano un grande interesse anche per la salute del pianeta.