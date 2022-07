Piega perfetta anche in estate? 3 consigli per avere capelli da favola sotto il sole

L’arrivo della bella stagione ci allieta: si può andare al mare, in piscina per rinfrescarsi, si può trascorrere giornate fuori all’insegna del relax o partire per una vacanza.

Eppure il caldo diventa un nemico per i capelli. O meglio, la salsedine, la brezza marina e il sodio usato per disinfettare le piscine si trasformano in terribili nemici per il cuoio capelluto. Come fare allora per difendere i capelli dagli agenti atmosferici, dallo smog e dall’eccessiva esposizione solare in estate? Basta usare i giusti prodotti che rinforzino i capelli e li proteggano, come uno spray per i capelli che permette di acconciare i capelli nel miglior modo e avere una piega capelli perfetta anche quando il sole picchia forte. L’esigenza nasce soprattutto per chi ha i capelli ricci e deve lottare contro l’effetto crespo che impedisce di avere una chioma bella morbida. Ma procediamo per ordine e vediamo quali prodotti bisognerebbe usare e quali accorgimenti adottare per avere capelli da favola anche sotto il sole dell’estate.

Come proteggere i capelli dal caldo dell’estate

In estate non bisogna trascurare il benessere dei propri capelli, anzi è il momento dell’anno in cui le cure devono essere maggiori. Ma per avere dei capelli sani e luminosi, ovviamente, nulla va lasciato al caso ed occorre usare dei prodotti per capelli specifici che aiutano a proteggerli dalle aggressioni esterne. Qualche esempio? In primis lo shampoo idratante, proprio perché con il caldo dell’estate e la salsedine i capelli sono meno idratati. In questo modo, invece, la chioma ritornerà ad essere nutrita, luminosa e setosa. Chi ha i capelli colorati o decolorati, poi, dovrà prestare ancora più attenzione perché l’esposizione ai raggi solari potrebbe danneggiarli creando un effetto antiestetico stile “capelli di paglia”. In tal caso usando uno shampoo rigenerante, invece, i capelli riacquisteranno la loro luminosità.

Vanno usati anche le maschere per capelli, che nutrono e riparano la chioma. Naturalmente, come per tutti i prodotti, bisogna scegliere quella più indicata al proprio tipo di capello. Infine è necessario usare uno spray solare protettivo che permette di proteggere i capelli durante l’esposizione solare mantenendoli idratati. Si tratta di un prodotto che non appesantisce il cuoio capelluto, contrasta la perdita di colore e la secchezza ed è resistente all’acqua per cui ci si può fare un bel tuffo senza alcun timore per la chioma!

3 consigli per proteggere i capelli in estate ed avere una piega da diva

A questo punto non resta che vedere quali sono i 3 consigli per proteggere i capelli in estate in modo da avere una piega da diva anche sotto il sole:

Dopo ogni bagno risciacquare i capelli sotto l’acqua corrente in modo da eliminare la salsedine;

corrente in modo da eliminare la salsedine; Usare spray solare protettivo per capelli , bandane o cappelli per proteggere il capo durante l’esposizione ai raggi solari, specie durante le ore più calde;

, bandane o cappelli per proteggere il capo durante l’esposizione ai raggi solari, specie durante le ore più calde; Asciugare i capelli in modo naturale, cioè all’aria, evitando (se possibile) il calore del phon almeno in estate.

Una volta messi in pratica questi tre semplici suggerimenti ci si potrà divertire a creare le migliori acconciature per l’estate. Anche in questo caso però c’è una raccomandazione essenziale da rimembrare: per evitare di spezzare i capelli sarebbe meglio optare per delle acconciature morbide che risaltino ogni tipo di capello ma senza stressarli troppo. Per fissare i capelli raccolti o renderli più voluminosi sarà sufficiente lo spray per capelli et voilà… la piega sarà perfetta!