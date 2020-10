Otto oggetti di lusso irrinunciabili all’interno della propria abitazione? La lista potrebbe essere infinita, invece riguarda solo alcune particolari opere di design per ogni gusto che si rispetti e stile. Creare un ambiente di lusso è possibile, con un’infinità possibilità di scelta. Che sia contemporaneo, moderno o tradizionale, otto oggetti che faranno la differenza in termini di luxury style. Secondo anche le ultime novità emanate dal Dpcm, si passerà diverso tempo all’interno delle proprie case. Quindi perché non trascorrere questo periodo in un luogo comodo, tranquillo, accogliente e perché no….lussuoso? Stile elegante, contemporaneo, elettrodomestici, finiture e comodità di prima qualità. Senza dimenticare la funzionalità che è la priorità principale quando si vuole una casa di lusso. Quale l’oggettistica perfetta con la quale arredare la propria casa? Comodità e necessità rimangono il connubio perfetto, per i quali vale la pena investire.

Otto oggetti di lusso che faranno la differenza all’interno delle proprie case

Eternamente lusso. Questa è una delle ambizioni maggiori per chi sogna di vivere in una dimora da “mille e una notte”.

Arredare la casa firmato Roberto Cavalli

Se cercate regali di lusso per la casa da fare a Natale, ecco tra le proposte più desiderate firmate dalle grandi Maison di moda e dai marchi più celebri nel settore degli articoli che vi faranno letteralmente “girare la testa” . In vista delle festività, sono diverse le griffe che realizzano creazioni eleganti e raffinate, ma anche articoli evergreen classici e di classe che faranno felici proprio tutti: cuscini e vasi d’arredo, set di tazze e piatte, profumi per la casa, tappeti e altri piccoli accessori firmati soprattutto Roberto Cavalli. Immancabili.

Il lampadario in oro per illuminare la sala biliardo (o qualsiasi altra)

Se possedete una sala da biliardo, o comunque una stanza adibita ai vostri passatempi e svaghi preferiti, Il lampadario Technology Foglia Oro fa al caso vostro! Questo oggetto di lusso è una lampada a sospensione dal design e stile esclusivo pensato per illuminare i biliardi realizzati dalla Cavicchi.

SET DI POSATE IN ARGENTO ELSA PERETTI TIFFANY

Design ma anche praticità. E cosa c’è di meglio di un set di posate in argento? Irrinunciabili! Un regalo utile ed elegante per la casa. Sempre di lusso ovviamente.

CANDELA D’ARREDO DIPTYQUE

Per chi ama l’arredo con una nota di luxury, questa candela con decorazione esterna raffinata è immancabile all’interno della propria abitazione. Per chi possiede un’anima graffiante ed intensa.

DECANTER IN CRISTALLO RALPH LAUREN: gli oggetti di lusso sono un must have

Decander griffatissimo dalle decorazioni raffinate. Per chi non vuole rinunciare al maestro di design per eccellenza.

CUSCINI CON LOGO FENDI

Gli arredi per la living room più eleganti firmati Fendi. Cuscini raffinati, dalle tinte tenui e di classe, ovviamente lussuosissimi e colorati. Un tocco di stile personale e originale.

VASO CON DECORO VINTAGE GUCCI. Oggetti di lusso irrinunciabili

In questa lista non poteva di certo mancare lo stile unico di Gucci. Vaso di design dall’ispirazione vintage.

Poltroncine “Edward” di Armani/ Casa Catalogo “Life Style”. Lampada Armani Casa

Armani si riconosce nei suoi lussuosissimi abiti, ma anche nell’arredo e nelle sue uniche poltroncine “Edward”. Anche le lampade Armani Casa sono super contemporanee ma nonostante tutto di classe. Design lineare ed elegante. Tratto indistinguibile del noto iconico stilista di fama internazionale.