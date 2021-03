L’attico Gucci acquistato da un magnate indiano. Milano si colora di extra lusso. Il prezzo resta top secret, ma si parla di 20 milioni di euro. Come riportato dal Correre della Sera, l’appartamento in San Babila è diventato di proprietà dell’indiano Rishal Shah, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, con una multinazionale con sede in diversi Paesi.

L’attico di Gucci a Milano venduto per 20 milioni di euro? Il prezzo rimane top secret

Un acquisto rimasto top secret. La trattativa è andata avanti fuori dalla luce dei riflettori e si è conclusa nei giorni scorsi. Nessuna indicazione sulla cifra, ma le prime indiscrezioni parlano di 20-30 milioni di euro. Tra le persone che si sono occupati di questa vendita anche l’avvocato Giuseppe La Scala: “L’acquirente si è presentato da solo senza neanche l’intermediazione di un agente immobiliare – ha spiegato il legale – ha saputo della casa grazie al tam tam delle sue amicizie e ha fatto l’offerta per quella che diventerà la sua abitazione“. Il superattico è stato protagonista della vita di Vittorio Gucci e la moglie Patrizia Reggiani prima del trasferimento in via Palestro. Un appartamento di 1.800 metri quadrati tra il nono e il decimo piano.

Il capoluogo lombardo fulcro della vita di Vittorio Gucci

L’attico è caratterizzato da 37 vetrate presenti e negli anni successi si è aggiunto anche l’undicesimo piano con il lastrico solare diventato un giardino pensile con piscina panoramica e torretta per vedere tutta Milano. Al decimo piano è presente il terrazzo e un’altra parte dell’abitazione. Mentre sul tetto di 800 mq è stato realizzato un giardino piantumato con bar, barbecue e cucina. L’appartamento è dotato di quattro ascensori padronali e due di servizio servono la residenza. Un attico che, secondo alcune indiscrezioni è stato protagonista della vita mondana di Milano in passato e si prepara ad essere ancora una volta al centro del capoluogo lombardo dopo anni di assenza per il trasferimento della famiglia Gucci in via Palestro.