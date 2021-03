I migliori trattamenti anti age dall’estetista a Milano

Questa pandemia, purtroppo ancora diffusa in varie regioni italiane, ci ha costretti a chiuderci in casa. Approfittiamo di questo periodo, durante il quale non si organizzano feste, cene con gli amici o vacanze sulla neve, per regalarci qualche trattamento anti age. Sono numerosi i trattamenti che consentono oggi, non necessariamente attraverso l’uso della chirurgia, di apparire più giovani e di sfoggiare una pelle soda e senza rughe, basta recarsi da un’estetista a Milano, o in qualsiasi città italiana, per scoprire quali sono i migliori.

I trattamenti anti age di lusso

Partiamo con il dire che esistono numerosi trattamenti anti age, soprattutto per la pelle del viso, che offrono risultati visibili in poco tempo. Precisiamo però che non si tratta di utilizzare la bacchetta magica o di proporre risultati durevoli per sempre. La nostra cute tende inesorabilmente ad invecchiare, per mantenere gli effetti del primo trattamento sarà quindi necessario ripeterlo più volte nel tempo. Allo stesso modo non è detto che i trattamenti di lusso si risolvano in una singola seduta dall’estetista a Milano o nella propria città; anzi, spesso per ottenere un effetto reale e ben visibile è necessario cominciare con alcune sedute che si susseguono in un breve lasso di tempo. In seguito poi potrebbe invece essere sufficiente una singola seduta ogni tanto, una volta ogni 2-3 mesi, o anche meno. Talvolta per il mantenimento le estetiste consigliano prodotti in crema o in siero da utilizzar quotidianamente a casa, dopo la routine di pulizia del viso.

Quali i trattamenti più promettenti

Stiamo ovviamente parlando dei trattamenti che si possono eseguire presso buona parte dei saloni estetici, escludendo quindi la chirurgia e i trattamenti medici. In ogni caso anche dall’estetista di fiducia possiamo ottenere trattamenti di lusso che conferiscono compattezza alla pelle del viso e che migliorano l’aspetto delle piccole rughe. Spesso si tratta semplicemente di andare a stimolare maggiormente l’epidermide, in profondità. In questo modo le nostre cellule si rigenerano velocemente, conferendo alle zone del viso trattate tonicità e un aspetto giovane. Questo effetto si ottiene utilizzando apparecchiature che funzionano con il calore e la luce; applicando al viso le lampade ad alta intensità si stimolano i fibroblasti, rendendo la cute più soda e dall’aspetto più giovane.

Trattamenti con prodotti di bellezza

Dall’estetista a Milano e in tutta Italia si possono applicare anche trattamenti di bellezza, attraverso l’utilizzo di maschere, creme o prodotti per il massaggio. In sostanza l’azione di questi prodotti è uguale a quella delle lampade ad alta intensità e del laser, solo che gli effetti sono ottenuti utilizzando principi attività di vario genere. Come ad esempio il collagene o l’acido ialuronico ad alta concentrazione. Si agisce quindi dall’interno; una soluzione alternativa consiste nell’agire dall’esterno, quindi andando a rimuovere le cellule morte e un sottile strato di pelle asfittica, per favorire il ricambio cellulare. In entrambi i casi, che si tratti di collagene o di alfa idrossiacidi, i trattamenti che si possono ottenere dall’estetista sono molto più intensi di quelli che possiamo ottenere con le creme che contengono questi principi attivi. Ciò che cambia è la concentrazione, ma anche la possibilità di attivare tali principi attivi, o di farli penetrare in profondità nel derma, utilizzando un sapiente massaggio o appositi macchinari.