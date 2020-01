Milano come sempre ci stupisce sotto tutti i punti di vista, ecco che arriva l’ultima innovazione in campo architettonico. Si tratta di un grattacielo super lusso, che in realtà si fonde in maniera impeccabile con l’ambiente, aiutandolo anche nella riduzione dell’inquinamento.

Innovazione

Si chiama Gioia ed è alto 120 metri, costituito da 30 piani, ma soprattutto rispettoso dell’ambiente. Questo nuovo grattacielo arricchirà ulteriormente lo skyline di Milano. La costruzione, della “Scheggia di vetro” è iniziata nell’estate del 2018 a Porta Nuova occupando gli spazi di quella che una volta era la vecchia sede dell’Inps di via Melchiorre Gioia, al posto di una vecchia struttura, costituita da materiali nocivi per la salute, a breve prenderà vita un palazzo pronto a distinguersi per innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Infatti, si tratta di un palazzo con ampie vetrate, per sfruttare la luce naturale, autosufficiente grazie all’energia prodotta dai pannelli e in grado di ridurre la produzione di anidride carbonica quanto 10 ettari di bosco.

Ridurre le emissioni inquinanti non è un compito facile, per contenere l’aumento delle temperature medie del nostro Pianeta a 2 gradi centigradi entro la fine del secolo, rispetto all’età preindustriale, bisognerà rimuovere moltissima anidride carbonica dall’atmosfera. La soluzione per evitare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici prevede, in sostanza, un impiego su vasta scala delle tecnologie NET (Negative Emissions Technologies) che permettono di catturare la CO2 prodotta dalle attività umane.

Ecco perchè, sul nuova grattacielo realizzato a Milano, sono stati impiantati oltre 225.000 moduli fotovoltaici, la loro presenza permetterà una riduzione del 75 % del fabbisogno energetico, l’energia prodotta dai pannelli, senza inquinare l’ambiente, sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 306 abitazioni.