Un marinaio ucraino semi affonda lo yacht russo. L’imbarcazione di lusso da 5,8 milioni di sterline era del capo in Spagna. Successivamente lo accusa di aver venduto armi a Putin. “L’ho fatto perché è un venditore di armi”.

Complito lo yacht dell’oligarca Russo

Il marinaio ucraino, identificato come Taras Ostapchuk, ha cercato di affondare una barca. L’imabrcazione, lunga 156 metri, si trovava a Maiorca e secondo il Majorca Daily Bulletin l’attacco ha procurato l’allagamento della sala macchine. L’ingegnere capo, che aveva lavorato sulla nave per più di un decennio, ha aperto una valvola nella sala macchine. Una seconda dove viveva l’equipaggio prima di dire a tre lavoratori, anche loro ucraini, di abbandonare la nave. Ostapchuck ha anche spento l’elettricità e chiuso le valvole del carburante.

Taras: «L’ho fatto perché è un venditore di armi»

Taras successivamente è stato arrestato e in seguito ha detto a un tribunale spagnolo di aver incolpato il suo capo per aver prodotto le armi utilizzate per attaccare l’Ucraina. Il 55enne domenica confessa al giudice che non si è pentito delle sue azioni e che “lo farebbe di nuovo”. Secondo la stampa locale, Il marinaio che ha affondato la nave avrebbe dichiarato: «Ho visto le notizie sulla guerra. C’era un video di un attacco in elicottero a un edificio a Kiev. Gli armamenti utilizzati sono prodotti dalla compagnia del proprietario dello yacht. Stavano attaccando degli innocenti».

Ostapchuk è stato rilasciato con l’accusa. Afferma di non avere alcuna intenzione di arrecare danno alla vita di nessuno. In seguito ha ammesso: «Ho perso la prima battaglia, che doveva affondare la nave del mio capo russo, ma vincerò la prossima». Ha confermato di essere impazzito intorno a mezzogiorno di sabato dopo aver visto un elicottero che trasportava armi che crede siano state fatte dall’azienda di Mijeev attaccare un condominio a Kiev simile a quello in cui vive la sua famiglia e da cui è appena fuggita per rintanarsi in un villaggio vicino.