Manuela Arcuri compie gli anni e fa la magia: come non invecchiare mai

Manuela Arcuri è nata ad Anagni, in provincia di Frosinone, l’8 gennaio 1977 da padre originario della provincia di Crotone e da madre originaria di Avellino. Cresciuta a Latina, dove ha frequentato il liceo artistico ed in seguito l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma, diplomandosi nel 1997. È la sorella minore dell’attore Sergio Arcuri, già suo partner in fiction di successo come Io non dimentico, L’onore e il rispetto.

Vita privata e resoconti da inizio anno

Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con Francesco Coco, casualmente nato lo stesso giorno, lo stesso mese e lo stesso anno della Arcuri. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014. Manuela Arcuri è una grande attrice (a detta di molti), molto amata dal pubblico italiano. Come ogni vip, nostrano e non, ha il suo lunghissimo stuolo di follower suoi social. Infatti, il suo profilo Instagram vanta oltre 215 mila seguaci. Durante le ultime ore del 2019, la Manuelona nazionale, ha postato una foto da 10L, con la didascalia del post ricca di buoni propositi.

«Ready for New Year’s Eve? Farò i bilanci a Gennaio adesso dovrò organizzare la partenza per Capodanno. Una cosa è certa dall’anno prossimo ci saranno mille novità! ❤ #positivevibes#byebye2019 #readyfor2020#manuelasfife #manuelaarcuri»

In attesa di maggiori informazioni, i suoi follower si sono concentrati sulla foto del post. Le curve esplosive di Manuela Arcuri su Instagram hanno conquistato proprio tutti. Impossibile ignorare una meraviglia della natura come lei. L’attrice è stata immortalata seduta su una poltrona in una posa molto sensuale e con indosso un look irresistibile: jeans, camicia sbottonata e reggiseno a vista. Il suo décolleté esplosivo ha completamente rapito lo sguardo dei suoi ammiratori, che, dopo aver visto tanta abbondanza, hanno liberato la loro fervida immaginazione nei commenti. Manuela ha un fisico talmente perfetto da far invidia a una ventenne, nonostante le sue 42 primavere appena compiute. Concordiamo tutti quanto la sua bellezza ed il suo fascino sembrino essere totalmente immuni allo scorrere del tempo.