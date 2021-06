Lilibet Diana, la figlia di Meghan e Harry è nata: tutte le reazioni da Buckingham Palace

Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, (ex) duca e duchessa del Sussex, hanno dato il benvenuto al loro secondogenito, una figlia di nome Lilibet Diana. La coppia ha annunciato in una dichiarazione rilasciata domenica che loro figlia è nata venerdì al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Lei e Meghan stanno bene e si stanno sistemando a casa.

“Lili prende il nome dalla sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, il cui soprannome di famiglia è Lilibet”, si legge nella nota. “Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare la sua amata nonna defunta, la principessa del Galles”. La coppia ha aggiunto un ringraziamento a tutti i suoi sostenitori, dicendo che Lili “è più di quanto avremmo mai potuto immaginare e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo”.

Buckingham Palace ha dichiarato in un comunicato che la regina Elisabetta, il principe Carlo e il principe William e sua moglie, Kate Middleton, duchessa di Cambridge, sono “felici della notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa del Sussex”. Harry e Meghan hanno un figlio, Archie, che ha compiuto 2 anni il mese scorso. Hanno annunciato che Meghan fosse incinta di Lili a febbraio, mesi dopo che la duchessa aveva dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo a luglio in un editoriale del New York Times.

Le reazioni alla nascita di Lilibet Diana

Buckingham Palace, in un comunicato

“La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono stati informati e sono lieti della notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa del Sussex”.

Il principe Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia, via Twitter

“Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Auguriamo loro tutto il bene in questo momento speciale”.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge, via Twitter

“Siamo tutti felici della felice notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”.

Boris Johnson, primo ministro britannico

“Molte congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia”.