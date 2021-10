Il film Titanic con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet il prossimo anno compirà 25 anni. Sembra passato solo poco tempo ma questo film diretto da James Cameron è diventato in tutto questo tempo un cult movie. La notizia è che forse avremo l’onore di vederne un secondo.

Titanic compie 25 anni

Nessuno, nemmeno James Cameron, Leonardo DiCaprio o Kate Winslet sapeva quale mostro di film stavano realizzando quando stavano girando per Titanic. Il film è diventato un cult e in pochissimo tempo diventa uno dei più grandi classici del cinema mondiale. Il film che ha affascinato i suoi spettatori indietro nel tempo e continua a farlo, si sta spostando rapidamente verso il suo 25° anniversario l’anno prossimo. Sì, è già passato quasi un quarto di secolo! Quindi i produttori hanno dei piani entusiasmanti.

Titanic è arrivato nelle sale 24 anni fa, nello specifico il 17 dicembre 1997. L’epopea di 195 minuti ha colpito in pochissimo tempo il pubblico ed è stata acclamata per la storia e la recitazione. È diventato il terzo film di maggior incasso nella storia del cinema con una raccolta di 2,2 miliardi di dollari. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio dominano la stagione dei premi, portandosi a casa 11 Oscar su 14 nomination.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ancora insieme

Secondo il report di We Got This Covered, James Cameron, impegnato con Avatar 2, con protagonista anche Kate Winslet, sta pianificando un omaggio speciale al suo film di maggior successo Titanic. Ha in programma di riunire Leonardo DiCaprio e Kate per un documentario speciale che rivisita la realizzazione del suo film cult. Non solo, ricreerà alcuni set iconici del film da utilizzare come sfondo per tutto il documentario.

Nel frattempo, il duo del Titanic si è sicuramente affezionato l’uno all’altro. Nel 2016, mentre parlava di lavorare con Kate Winslet, Leonardo DiCaprio aveva detto: «Titanic è stato davvero un esperimento per me e Kate Winslet. Avevamo fatto tutti questi film indipendenti. L’amavo come attrice e lei ha detto: “Facciamolo insieme, possiamo farcela”. L’abbiamo fatto ed è diventato qualcosa che non avremmo mai potuto prevedere».