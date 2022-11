Le migliori 10 location matrimonio a roma: il parere di colizzi fotografi

Lo studio fotografico Colizzi da 4 generazioni nel settore dei matrimoni, ed è per questo motivo che è in grado di fornire tutti i suggerimenti utili per organizzare in maniera perfetta la cerimonia e il ricevimento di nozze. Sono numerose le location matrimonio roma fra cui è possibile scegliere tra ristoranti, ville, matrimoni e casali: scopriamo quali sono i consigli di Colizzi da questo punto di vista.

Villa del Cardinale

Villa del Cardinale è una location spettacolare che risale addirittura al 1629: fu edificata per volere dei Colonna, una famiglia nobile che scelse come luogo per la costruzione dell’edificio un terreno che era stato donato loro da papa Urbano VIII. Qui i principi Colonna hanno vissuto fino al XX secolo, e ancora adesso la struttura mantiene il suo fascino unico. Il contesto è quello di Rocca di Papa, a breve distanza da Roma, con una vista panoramica speciale sul lago di Castel Gandolfo, bacino d’acqua di origine vulcanica. Negli ultimi anni sempre più richiesta per chi vuole sposare ammirando un tramonto sul lago, location vasta che può ospitare anche ricevimenti molto grandi, inoltre è possibile celebrare il proprio matrimonio nel bellissimo Anfiteatro,il giardino d’inverno o sulla terrazza affacciata sul lago, il rito civile è autentico. Colizzi consiglia Villa del Cardinale anche per qualità di cibo e cortesia del personale.

Cascina Spiga d’oro

Da non perdere anche il relais Cascina Spiga d’Oro, circondato da una grande area verde di 15mila metri quadri. Nello scenario di Ostia Antica e in mezzo alla campagna romana, questa location consiste in una storica cascina risalente ai primi anni del secolo scorso. A disposizione degli sposi e degli ospiti due grandi sale interne, oltre a un enorme parco e un pontile romantico, così come due laghetti romantici. Il consiglio di Colizzi Fotografi per chi ama il mare, è quello di fare qualche scatto in spiaggia, inoltre Cascina spiga d’oro ha un buffet da invidia, ricco di ogni genere e prelibatezza che a detta del noto fotografo è tra i più ricchi e variegati.

Casale Baldetti

Casale Baldetti si trova nello splendido contesto naturale di Frascati: si tratta di un complesso di prestigio la cui sala principale, all’interno di un edificio che risale al XV secolo, è impreziosita da dipinti di assoluto valore realizzati dalla pittrice Barbara Falasca. Il casale si trova in un antico borgo che si eleva su un colle nei pressi di Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Da qui è possibile godere di una vista panoramica ideale su Roma. Nel casale si può organizzare un rito informale o una cerimonia privata civile. Lo spazio verde comprende un grande prato inglese con un laghetto con giochi d’acqua e cascatelle. Colizzi precisa che la cortesia del proprietario, che non sempre è così scontata rende questa villa per matrimoni il posto ideale per chi cerca un luogo accogliente e famigliare, senza però togliere l’eleganza e la ricercatezza dei dettagli.

Casale Consolini

Casale Consolini è sinonimo di eleganza e lusso, ed è ubicato nel borgo storico delle Capannelle. Attorno ci sono acquedotti risalenti al periodo imperiale e a quello medievale, grazie a cui il panorama risulta davvero unico. ricercatezza degli ambienti e cura dei particolari sono i punti di forza di questa location. Tra le prime ville a Roma a lanciare negli anni 90 il matrimonio in location. L’esperienza e la qualità si notano subito e sempre a detta di Colizzi, il cibo, grazie anche alla cucina interna è davvero ottimo. Di proprietà della Famiglia Consolini, la signora Antonella è una costante presenza, pronta a vigilare che tutto sia sempre perfetto, la struttura mette a disposizione anche delle camere per gli sposi e ospiti.

Villa Miani

Tra le location suggerite dallo studio Colizzi per l’organizzazione di un matrimonio a Roma c’è anche Villa Miani, realizzata negli anni ’30 del XIX secolo per volere dei Conti Miani. Situata sulla collina di Monte Mario, è un edificio in stile neoclassico circondato da un giardino splendidamente curato da cui si può ammirare un panorama unico. Posto incantevole non per tutte le tasche,certamente tra i più esclusivi della Capitale. Il panorama su Roma vale il prezzo richiesto.

Villa Pocci

Sulla Via dei Laghi sorge Villa Pocci, nel verde del Parco dei Castelli Romani, con una splendida vista sulle acque del lago di Castel Gandolfo. Ad appena 30 minuti di distanza, questa villa propone fra l’altro una terrazza vista lago con scorci spettacolari. Sono presenti anche due piscine ideali per l’organizzazione di un aperitivo. A Villa pocci é possibile celebrare il matrimonio civile e Colizzi consiglia di soggiornare nella splendida suite vista lago, tra le più belle che abbia mai fotografato.

La Foresta

Il Ristorante La Foresta coniuga tutto il bello dell’armonia e del lusso nel suggestivo contesto di un bosco incantato. È situato vicino a Rocca di Papa, lungo la Via dei Laghi, in una magnifica cornice rappresentata da un bosco: la natura dei Colli Albani, con i laghi di Albano e di Nemi a pochi passi, si rivela davvero spettacolare. Il ristorante si trova nella quiete del Parco dei Castelli Romani, ed è perfetto per chi è alla ricerca di un clima rilassato. Consigliato da Colizzi anche per tutti coloro che non vogliono celebrare le proprie nozze in un clima caldo afoso, alla foresta le temperature sono sempre diversi gradi in meno di Roma, inoltre è possibile sposare direttamente in Villa con rito civile. La struttura è stata completamente ristrutturata di recente in maniera eccelsa e permette di festeggiare il proprio matrimonio come in una favola. Il ristorante la foresta ha una cucina tra le migliori, per questo Colizzi fotografi consiglia di riuscire a prenotare per tempo, considerando che la location è molto richiesta.

Palazzo Brancaccio

Palazzo Brancaccio viene ritenuto una delle più belle location per matrimonio di tutta Roma. La posizione comoda nel centro di Roma è uno dei dettagli a suo favore, così come la vicinanza a chiese come la Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, situata a pochi passi. Volendo si può scegliere la Casina di Caccia per il rito civile.

Casina di macchia Madama

Casina di macchia Madama si trova sulla cima di Monte Mario, vicino ai ruderi della villa citata da Marziale, là dove in epoca medievale erano soliti accamparsi gli imperatori del Sacro Romano Impero. Dopo essere caduta in stato di abbandono, la casina è stata restaurata, e oggi si presenta come una location speciale.

Villa Parco della Vittoria

Infine, Colizzi suggerisce Villa Parco della Vittoria, nel contesto di una vegetazione mediterranea decisamente gradevole. È possibile scegliere tra l’allestimento nel Giardino degli Ulivi e quello in terrazza, avendo la certezza che in ogni caso il ricevimento sarà perfetto. La struttura consente di ospitare fino a 120 persone ed è caratterizzata da rifiniture di pregio, arredamenti discreti e grandi vetrate che offrono una visuale fantastica. Colizzi ha scoperto questa Villa solo pochi anni fa e ne é rimasto ammaliato.