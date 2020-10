Le fedine di fidanzamento: come suggellare un amore eterno con gioielli unici

Le fedine rappresentano il simbolo di un amore solido e duraturo. Questi anelli, infatti, sono vere e proprie promesse: un emblema di fiducia, passione e fedeltà, nonché del desiderio di trascorrere tutta la vita con la persona amata.

È incredibile come oggetti così piccoli possano comunicare un sentimento tanto grande. Il carico emotivo e affettivo emerge da ogni minimo dettaglio – la bellezza delle finiture, la levigatezza della superficie, la brillantezza delle gemme. Le fedine di fidanzamento non sono semplici gioielli, ma rivestono un ruolo fondamentale: quello di rendere “ufficiale” un rapporto e di porre le basi verso il passo successivo, il matrimonio.

Le fedine di fidanzamento di Torinogioielli

Se volete procurarvi eccellenti fedine di fidanzamento, in grado di esprimere con la loro eleganza tutto ciò che provate per la vostra partner, date un’occhiata all’esteso catalogo di Torinogioielli. Un’azienda in continua evoluzione, che però non rinuncia mai ai valori e agli insegnamenti del passato.

Gli anelli e, in generale, le creazioni di Torinogioielli sono autentici tesori di artigianato. Le pietre preziose sono scelte con la massima cura, e catturano lo sguardo con le loro cangianti sfumature. Le gemme vengono incastonate in montature d’oro oppure d’argento, con le quali diventano un tutt’uno in un capolavoro di armonia.

I pregi dei prodotti del brand sono tanti, ma spiccano in particolare l’utilizzo di diamanti etici e la possibilità di richiedere gioielli tailor made. Ciò vuol dire ascoltare la voce del cliente, assimilarne i sogni e tramutarli in realtà. Le soluzioni personalizzate sono molto in voga ultimamente, perché fanno sì che il vostro dono sia ancora più speciale.

Qualità elevatissima, costante ricerca della perfezione, conciliazione di tradizione e innovazione. Troverete tutto questo nelle forniture di Torinogioielli, che si distingue nel settore dell’oreficeria sin dal 1949.

Fedine e significato

Le fedine di fidanzamento non sono comuni anelli. La loro forma e il loro design sono quelli dei classici monili, ma il messaggio trasmesso va oltre.

Di solito, è l’uomo che regala alla donna la fedina. Sono vari i sentimenti espressi tramite lo splendore della fedina: Amore, certo, ma anche sincerità, lealtà, passione, volontà di intraprendere insieme un nuovo cammino. Questo gioiello costituisce il coronamento ideale di uno dei momenti più importanti per ogni innamorato. La fedina anticipa l’anello di fidanzamento, che invece viene messo al dito della futura sposa dopo il “sì”: quel “sì” che cambia la vita di due persone. L’anello che successivamente unisce indissolubilmente due esistenze e due anime è la fede nuziale, all’interno della montatura vengono incisi entrambi i nomi, accompagnati dalla data delle nozze per forgiarla nel tempo e nel cuore in maniera indelebile.

Oro e diamanti per le fedine di fidanzamento

Come emerge anche dall’assortimento di Torinogioielli, nella maggioranza dei casi le fedine di fidanzamento sono realizzate in oro. Anelli di questo tipo suscitano emozioni positive soltanto a guardarli, perché la loro bellezza è davvero disarmante!

Le fedine sono ciò che serve per far battere più velocemente il cuore della vostra amata, e per rendere unico un istante già di per sé meraviglioso. Negli ultimi anni, le giovani coppie hanno dimostrato di prediligere le montature in oro bianco, estremamente sofisticate e in pendant con i diamanti; senza trascurare, però, il potere ornamentale dell’oro giallo, dal lusso intramontabile.

A dir poco ricercato, oltre che originale, è l’oro rosa o rosso, dotato di quel pizzico di magia che accentua l’atmosfera romantica della proposta. I riflessi dei diamanti sono in perfetto equilibrio con il bagliore della banda, un abbinamento che evoca un’impressione di luce e di felicità.

Una vasta selezione di modelli

In commercio esistono moltissimi modelli di fedine di fidanzamento. Ancora una volta, facciamo riferimento all’ampio e trasversale catalogo di Torinogioielli.

Gli anelli possono essere sia in oro – bianco, rosa, giallo, rosso – sia in argento, per chi ha a disposizione un budget limitato ma non vuole rinunciare al pregio e all’eleganza. I diamanti sono bianchi o neri, un elemento che accresce ulteriormente il numero di combinazioni possibili.

Che ne pensate di una fedina in oro bianco con diamanti neri, stupenda per l’artistico contrasto, oppure di una in oro rosso con diamanti bianchi? Un monile del genere con taglio princess è un vero e proprio tesoro, che senza dubbio strapperà alla vostra partner un sorriso di pura gioia. Non dimentichiamo, ovviamente, gli anelli più tradizionali, in oro giallo e gemme di differenti carature.

Il valore dei diamanti etici

Come già abbiamo evidenziato in precedenza, una delle peculiarità delle creazioni di Torinogioielli è l’uso di diamanti etici.

Cosa significa, esattamente? Le pietre preziose non provengono mai da zone di guerra, una scelta che mostra la massima considerazione per i diritti umani. Questa decisione è sinonimo di sensibilità e rispetto, e contribuisce tantissimo al valore del vostro dono: un dono che fonde l’amore per la futura sposa con un notevole riguardo verso il resto dell’umanità.

Dalle fedine di fidanzamento alle fedi nuziali

Le fedine di fidanzamento, quindi, rappresentano il raggiungimento di una tappa importantissima. Inoltre aprono la strada per il seguente traguardo: il matrimonio.

Anche questo evento, naturalmente, va sancito con gli anelli giusti, in tal caso le fedi nuziali. Di nuovo, vi consigliamo di consultare il sito di Torinogioielli per una panoramica: vi segnaliamo, ad esempio, la magnifica coppia di fedi Mi e Ti, nata dal talento di Alberto Ferrari in occasione del 70esimo anniversario dell’azienda.

Un design pulito, minimal quasi, eppure straordinariamente raffinato e curato nei dettagli. Questa è la caratteristica che balza subito all’occhio, insieme al fulgore della montatura e all’eccelsa qualità dei diamanti. L’alta gioielleria ha compiuto un incredibile passo in avanti grazie a queste fedi, icone di bellezza e di lusso.

Alberto Ferrari simboleggia la terza generazione di Torinogioielli, e ha stupito la clientela con un simile capolavoro di artigianato. Nel complesso, però, le fedi nuziali del marchio sono numerose, in modo da accontentare qualunque gusto ed esigenza. La parola d’ordine è “eccellenza”, il che vale tanto per questi anelli quanto per le fedine di fidanzamento di cui abbiamo parlato finora. Nulla di meglio per suggellare un amore eterno e incrollabile!