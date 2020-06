Laura Torrisi bella e single: «Credo più nei cavalli che nei principi azzurri»

Laura Torrisi è tornata single? sta insieme a qualcuno? Che ne è stato di Luca Betti, suo ultimo fidanzato in termini cronologici?

Laura Torrisi, attrice di origini siciliane, chiarisce ogni sospetto di un’ipotetica relazione in corso; chiarendo ogni dubbio ai suoi fans e affermando al contrario, di essere felicemente single e di credere “più ai cavalli che ai principi azzurri”. La ex di Leonardo Pieraccioni afferma che sta benissimo da sola, che non le serve altro per cui essere felice, se non la presenza della sua adorata figlia Martina; avuta dalla precedente relazione con lo stesso Pieraccioni.

Laura Torrisi ospite del programma “Da noi….a ruota libera”

L’attrice, ospite del programma di Francesca Fialdini “Da noi… a ruota libera” ha parlato del suo nuovo equilibrio ritrovato. “Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro? – ha affermato con sottile ironia – “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri, ormai”. Ciò nonostante, la bella Laura, non esclude che non voglia più uomini al suo fianco. Anzi. “Preferisco essere conquistata che andare alla conquista”. Inoltre afferma di essere anche molto gelosa del proprio partner: “È l’indole siciliana che ti fa partire la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi…”.

Da poco raggiunto il traguardo dei 40 anni, Laura Torrisi coglie l’occasione importante di regalarsi un viaggio nella splendida Bali da sola: “Si può stare bene anche da soli… Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare. Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali.” ha affermato.