Nessuno potrebbe mai dimenticare la principessa Diana. C’è chi sta pensando a lei un po’ di più in questo periodo, forse perché di recente ha guardato The Crown notando lo splendido lavoro. Magari però perché ha visto alcune somiglianze tra il trucco che Lady Diana usava per gli occhi e quello che Meghan Markle ha indossato per la sua intervista a Oprah. Qualunque sia il caso, non possiamo fare a meno di provare un po’ di nostalgia guardando indietro.

Nonostante i suoi look super sofisticati, l’unica cosa che non ha mai cambiato è stata la sua acconciatura tipicamente anni ’80. Con le sue ciocche all’indietro, il colore dei capelli biondo cenere si è risolto sempre in un voluminoso taglio pixie. Diana incarnava l’estetica di un regale ma moderno e affascinante. Continua a leggere per ricordare i suoi momenti migliori.

I capelli più lunghi di Lady Diana formavano un bellissimo mezzo updo, completo di riccioli. Con UPDO si intende una pettinatura raccolta che può essere una semplice ponytail o qualcosa di molto più complesso. Tipico degli eventi mondani, dei matrimoni e dei balli studenteschi d’oltreoceano.

Lady Diana era straordinariamente dolce con un grazioso cappello e una frangia ampia.

Proprio il look di una principessa, Lady Diana era meravigliosa con le sue onde che incorniciavano il viso.

Un po ‘di eyeliner e una passata di lucidalabbra per un look soft e femminile.

Lady Diana sembrava affascinante sfoggiando la sua caratteristica acconciatura: pixie voluminoso e spazzolato all’indietro.

Vediamo una riga di eyeliner azzurro che si nasconde dietro la veletta di Diana.

Di nuovo il suo affezionato eyeliner azzurro, questa volta abbinato a fiori di seta tra i capelli e un vestito che lascia scoperte le spalle.

Una manicure rosso fiammante è da sempre un look senza tempo.

Guarda la fantastica fascia invernale su Lady Diana, sciare con stile!

