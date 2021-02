La tua barba “soffre” sotto la mascherina?

Raggiunta la dimensione di un centimetro, la barba deve essere pulita e curata per assumere l’aspetto desiderato. Innanzitutto va lavata la barba, così come i capelli sulla testa, consigliato per il lavaggio essendo lo shampoo appositamente studiato per i peli del viso, delicato con la pelle e con una ridotta schiuma. I saponi sono controindicati, così come l’uso quotidiano dello shampoo, in quanto eliminerebbe gli oli naturali che mantengono idratata la barba.