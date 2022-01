La ricetta dei pannenkoeken: i golosissimi pancake olandesi

Che si tratti di una colazione rilassata o di una merenda gustosa, il dolce non può mancare. Un’idea originale può essere quella di provare gusti e sapori nuovi che possano in qualche modo farci viaggiare, come nel caso dei pannenkoeken, i tipici pancake olandesi.

Tutti noi conosciamo la ricetta originale dei pancake , il tipico dolce americano da gustare a colazione o in un brunch. Questo viene arricchito con sciroppo d’acero nei casi più classici, o con confetture e cioccolate varie per i più golosi che non disdegnano neanche le torri di soffici pancake.

I pannenkoeken si presentano diversi dai pancake classici, per forma e per farcitura, ma non di certo per il sapore delizioso. Scopriamo insieme cosa sono e come realizzarli.

I pannenkoeken: cosa sono

Prima di procedere e scoprire i passaggi della realizzazione dei pannenkoeken, vediamo di cosa si tratta. Paragonarli ai classici pancake americani è forse sbagliato, perché questi si presentano molto più sottili, ma al tempo stesso più spessi delle crepes francesi che siamo soliti gustare con ingredienti dolci e salati.

Potremmo parlare del giusto compromesso culinario, quello che ci permette di assaporare la morbidezza del pancake al mix di dolce o salato delle crepes , poiché anche queste possono essere farcite come desideriamo ed essere quindi gustati non solo a colazione, ma anche a pranzo e cena accompagnati da una classica birra olandese.

Altra caratteristica principale dei pannenkoeken, che li differenzia dai due “competitor”, è la farcitura che in questo caso viene inserita stesso all’interno e quindi realizzata proprio al momento della cottura.

La loro realizzazione è davvero molto semplice e divertente, per questo motivo può trasformarsi in un’occasione per passare del tempo con i più piccoli. Un’idea è realizzare delle versioni dolci dei pannnenkoeken proprio in occasione di una loro festa.

La ricetta dei pannenkoeken

Passiamo ora alla ricetta e quindi alla realizzazione vera e propria dei famosi pannenkoeken olandesi. Per ottenere una discreta quantità di questi avremo bisogno di:

250 g di farina 00

500 ml di latte

2 uova

un pizzico di sale

Una noce di burro

Per prima cosa sbattiamo le uova per ottenere un composto spumoso e poi uniamo alle stesse il latte e poco alla volta la farina setacciata, continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto dovremmo lasciar riposare lo stesso per almeno 20 minuti, meglio se un’ora.

Terminato il tempo di riposo riscaldiamo una padella antiaderente facendo sciogliere al suo interno un po’ di burro e versiamo un mestolo di preparato. Dopo un minuto, quando il composto inizia a cuocersi, aggiungiamo gli ingredienti che abbiamo scelto, siano questi salati o dolci, e lasciamo cuocere per qualche altro minuto. Aggiungiamo altri due mestoli di composto e appena si saranno raffermati giriamo i pannenkoeken, Lasciamo cuocere per altri minuti, finché la superficie non risulterà dorata, e poi versiamoli nel piatto, pronti per essere gustati.

Gli ingredienti della farcitura

Quando scegliamo gli ingredienti per farcire i nostri pannenkoeken possiamo davvero liberare la nostra fantasia. Che si tratti formaggio e salumi per la versione salata o di creme al cioccolato e confetture per quelli dolci, la scelta è tutta nostra.