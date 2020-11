Jill Biden, moglie del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, sarà probabilmente la prima First Lady a mantenere il suo lavoro originario e pagato. Da vera e propria “Guinness dei primati” e molto facilmente entrerà nella storia. Nonostante non sia ancora arrivata (secondo alcuni rumors) la chiamata da parte di Melania Trump; Jill Biden sarà la nuova First Lady degli USA. Questa volta, infatti, non è ancora avvenuto alcun riconoscimento da parte dei Trump, nei confronti del nuovo Presidente eletto e della sua nuova “Prima Signora d’America”.

Jill Biden sarà la prima First Lady a mantenere il suo lavoro originario e pagato

Secondo quanto affermato dall’autorevole testata ABCNews, infatti, negli otto anni in cui è stata Second Lady al fianco del marito, allora Vicepresidente di Barack Obama, Jill Biden ha continuato a lavorare come insegnante di inglese full-time presso il Northern Virginia Community College. Il marito Joe Biden nel suo Victory Speech ha affermato: “Come ho già detto altre volte, io sono il marito di Jill. […] Ha dedicato la sua vita all’istruzione, ma insegnare non è solo quello che fa, è anche quello che lei è”. “Non smetterò di fare il mio lavoro se sarò First Lady. Potrò essere un importante supporto per gli insegnanti”. Così la nuova First Lady, che ha da sempre sostenuto la carriera del marito senza mai rinunciare alla propria, comunica delle parole molto significative per tutto l’universo femminile. Un messaggio molto importante per tutte le donne del Pianeta.

All’alba di un radicale cambiamento: probabilmente è giunto il momento «di accettare l’idea che la moglie di un presidente possa essere contemporaneamente una first lady e una professionista che lavora»

First Lady? No grazie, o meglio non solo, per l’insegnante di inglese full-time Jill Biden. All’alba di un cambiamento importante nella storia degli Stati Uniti d’America. Ebbene: continuerà infatti a lavorare a tempo pieno. E sarà l’unica First lady in 231 anni di storia a mantenere un lavoro originario e pagato. La professoressa universitaria con una laurea, due master e un dottorato in Istruzione, si è sposata nel 1977 con Joe Biden (già vedovo e padre di due figli, Beau e Hunter) e nel 1981 è diventata madre della figlia Ashley. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento (sua grande passione e vocazione) per ben 13 anni alle scuole superiori, per poi approdare alla cattedra d’inglese del Northern Virginia Community College. Molto attiva anche nel sociale, Jill Biden ha fondato diverse organizzazioni no-profit.

Andersen Brower, giornalista statunitense che ha scritto ben tre libri sulla Casa Bianca, ha dichiarato: “Penso che sia incredibilmente importante per una donna avere la propria identità, specialmente quando sei sposata con un politico e ora con il Presidente. L’idea che dovresti rinunciare a tutta la tua vita per il tuo coniuge sembra molto antiquata. Spero che le persone accetteranno il desiderio di insegnare di Jill Biden, e che sia moglie e madre e abbia una carriera”. Sicuramente, l’approdo di Jill Biden alla Casa Bianca cambia il ruolo della First Lady, che durante i prossimi anni sarà ben differente e opposto da quello dell’uscente Melania Trump.

Jill Biden ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento: «Insegnare è quello che sono»

«Insegnare è quello che sono». “Ha dedicato la sua vita all’istruzione, ma insegnare non è solo quello che fa, è anche quello che lei è”. La professoressa universitaria, Jill Biden, non ha rinunciato alla correzione dei compiti, nemmeno durante l’ultima, cruciale campagna elettorale del marito Joe: fra uno spostamento e l’altro del Paese. E adesso, non sarà diverso. La sua missione continua, e continuerà. Un messaggio molto importante per tutte le donne. Non è giusto sacrificare la propria carriera per seguire il marito o il proprio compagno di vita. Inoltre, Jill Biden, scardina così per sempre il ruolo della solita First Lady, molto spesso accostata come mera “hostess” del Presidente. L’importante esperienza della dottoressa Biden all’interno del sistema educativo americano, può e potrà essere fondamentale anche per la politica e le nuove riforme all’interno dell’intero sistema educativo “Made in USA”. «Voglio che le persone apprezzino gli insegnanti e conoscano i loro contributi, stimando questa professione», ha dichiarato a CBS News.