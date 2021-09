La dieta di Noemi, nell’ultimo periodo, è il trend per chi vuole iniziare un nuovo percorso e migliorare il proprio aspetto. La nota cantante italiana, infatti, ha dichiarato di aver seguito il metodo META – Medical Education Transform Action: un vero e proprio percorso alla ricerca del benessere con sé stessi, più che una semplice dieta. (Continua a leggere dopo la foto)

La metamorfosi della cantante Noemi, bomba sexy dell’estate

Le foto estive della cantante italiana Noemi hanno attirato l’attenzione di chiunque per via dell’enorme trasformazione nell’aspetto fisico della nota star. Per chi la segue dagli esordi, le prime apparizioni di Noemi mostravamo una ragazza semplice e un pò timida ma oggi, dopo un lungo lavoro su sé stessa, troviamo una Noemi sexy e raggiante. Gli scatti dell’estate sui suoi profili ce lo confermano: appare sicura di sé, sfoggia bikini che valorizzano il suo nuovo aspetto e, dal suo pianoforte, si mostra sensuale e in topless. La cantante ha dichiarato di aver cambiato completamente il suo approccio al cibo e di aver fatto un lungo percorso con sé stessa più che una semplice dieta

La dieta di Noemi: i segreti del medoto META

Già lo scorso marzo, in occasione del Festival di Sanremo, Noemi si era fatta notare per la sua forma smagliante. L’estate, però, ci mostra una vera e propria metamorfosi per la cantante italiana che, con soddisfazione, mostra i risultati raggiunti con scatti da urlo. Noemi ha scelto di affidarsi a una dietista e nutrizionista esperta, Monica Germani, con la quale ha imparato un nuovo approccio al cibo. Non si tratta di certo di sacrifici impensabili, ma di un corretto e consapevole equilibrio nella scelta delle proprie abitudini alimentari. “Se non c’è un cambiamento interiore, la dieta non fa effetto”. È ciò che sostiene la dottoressa Germani che spiega il metodo META come un insieme di azioni terapeutiche che agiscono su mente e corpo e che combinano nutrizione, attività fisica, supporto psicologico, rieducazione comportamentale, ed estetica.