Jennifer Aniston, la famosissima attrice e produttrice cinematografica americana, lancia una linea per la cura dei capelli. Si chiama LolaVie e arriverà in commercio il 9 settembre 2021. La pluripremiata cinquantaduenne, in passato, si era già lanciata in un progetto di business legato al benessere e alla cura della persona. (Continua a leggere dopo la foto)

LolaVie, la nuova linea di bellezza firmata Jennifer Aniston

LolaVie arriverà nei negozi il 9 settembre 2021, o almeno così ci si aspetta. Si tratta, infatti, della nuova linea di prodotti per la bodycare firmati dalla nota attrice Jennifer Aniston. La stessa, in passato, aveva già mostrato interesse per la cura della persona, promuovendo i prodotti naturali a base di collagene del brand Vital Proteins. Nel 2011, inoltre, aveva lanciato una fragranza, da lei definita molto delicata e che gli è valsa un discreto successo. Oggi siamo in attesa di LolaVie, sebbene non sia chiaro se il brand tratterà solo prodotti che riguardino la cura dei capelli o se ci saranno anche preziosissimi tesori per la cura di tutto il corpo. Quel che è certo, è che la linea LolaVie è più che attesa, sopratutto per l’alone di mistero con cui è stata annunciata dalla stessa Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston annuncia misteriosamente il suo nuovo progetto

Una linea di prodotti per la cura dei capelli firmata da Jennifer Aniston è il nuovo progetto atteso da tutti i fan della cura e del benessere della persona. L’attrice, oltre che per un gran numero di premi e traguardi raggiunti durante la sua carriera, è nota per la sua chioma sempre impeccabile. Esiste perfino un taglio di capelli ispirato a lei e che ricorda la sua interpretazione di Rachel Green nella serie anni novanta Friends. Non ci resta che aspettare il 9 settembre per scoprire tutte le novità misteriose annunciate dagli ultimi post della stessa Aniston. Recentemente, infatti, Jennifer ha condiviso foto dei suoi invidiabili capelli, correlate dalla didascalia che annuncia proprio qualcosa in arrivo.