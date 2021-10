È morto all’età di 59 anni l’attore statunitense James Michael Tyler. Il suo ruolo più famoso è stato il cameriere Gunther nella sitcom televisiva Friends.

E’ morto James Michael Tyler, il Gunther di Friends

«Tyler è morto pacificamente nella sua casa di Los Angeles domenica mattina» confessa il suo manager in una dichiarazione ufficiale. «Se lo hai incontrato una volta ti sei fatto un amico per la vita», ha aggiunto. «Tyler è sopravvissuto a sua moglie, Jennifer Carno, l’amore della sua vita».

A Tyler è stato diagnosticato un cancro in stadio avanzato alla prostata nel 2018 che in seguito si è diffuso fino alle ossa. «Volendo aiutare il maggior numero di persone possibile, ha coraggiosamente condiviso la sua storia ed è diventato un attivista», ha detto il suo manager.

Sebbene non abbia avuto la stessa quantità di tempo sullo schermo dei sei personaggi principali di Friends, Gunther era e rimane una figura popolare tra i fan. Gunther ha lavorato come cameriere e manager nella caffetteria di Central Perk. Ha avuto una cotta per il personaggio di Jennifer Aniston, Rachel, per tutta la serie, che ha anche lavorato lì come cameriera nelle prime stagioni dello show. «Il mondo lo conosceva come Gunther (il settimo amico)… ma i suoi cari lo conoscevano come attore, musicista, difensore del cancro e marito amorevole», ha detto il suo manager.

La Aniston: «Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te»

A maggio, Tyler ha fatto una breve apparizione nello speciale della reunion di Friends tramite Zoom. «Sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita, onestamente», ha detto l’attore al momento dello spettacolo. Non avrei potuto immaginare un’esperienza migliore. Tutti questi ragazzi sono stati fantastici ed è stata una gioia lavorare con loro. È stato molto, molto speciale».

Tyler è apparso in quasi 150 episodi della commedia trasmessa dalla NBC dal 1994 al 2004.

Rendendo omaggio a Tyler, Aniston ha scritto sulla sua pagina Instagram: «Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo spettacolo e a tutte le nostre vite. Ci mancherai così tanto». La Aniston ha anche condiviso una clip dell’episodio finale, in cui Gunther dichiara finalmente il suo amore per Rachel. In un post su Instagram, la co-protagonista Courteney Cox, che interpretava Monica, ha dichiarato: «La dimensione della gratitudine che hai portato nella stanza e che hai mostrato ogni giorno sul set è la dimensione della gratitudine che ho per averti conosciuto».

Michael ha continuato a esibirsi negli ultimi anni mentre era in cura per il cancro. Ha recitato in due cortometraggi: Il gesto e la parola e Processing vincendo i premi come miglior attore in vari festival cinematografici.