Dopo settimane di dubbi e incertezze finalmente si è arrivati ad una decisione: il Salone del Mobile 2021 si farà. La scelta è stata presa dopo e dimissioni di Claudio Luti dalla Presidenza del Salone del Mobile‬ e dopo l’appello del sindaco di Milano Beppe Sala. Ecco le date e come sarà organizzato.

Salone del Mobile 2021

Ecco quindi che la decisione sul Salone del Mobile 2021 è stata presa: si farà. Ovviamente non dobbiamo aspettarci l’evento a cui siamo sempre stati abituati ma bensì a qualcosa di diverso. Quindi dopo le dimissioni di Claudio Luti dalla Presidenza del Salone del Mobile‬ e dopo l’appello del sindaco di Milano Beppe Sala il Salone del Mobile è stato confermato per questo 2021 a differenza dell’anno scorso. Il progetto del super evento sarà affidato ad un curatore d’eccellenza che vanta una fama a livello internazionale. La fiera disporrà di una inedita piattaforma digitale che dialogherà con mostre e percorsi tematici. Il goal del Salone del Mobile è quello di mettere in mostra i prodotti e le novità degli ultimi 18 mesi. Per quanto riguarda la data, dopo l’edizione saltata lo scorso anno e le difficoltà di quello in corso, si era deciso dal 5 al 10 settembre 2021.

«un Salone innovativo e attrattivo sul piano internazionale»

Ancora non si può ambire ad un pubblico, per quello bisognerà aspettare la primavera del 2022. La cosa certa è che tutto il Salone del Mobile 2021 verterà sulla tecnologia. Grande protagonista già dal 2020, l’innovazione tecnologica ha aiutato tutto il mondo ad arginare le distante e le difficoltà che la pandemia ha creato. Gianfranco Marinelli, Presidente di FLA Eventi SpA, ha affermato: «Sono fiducioso che grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in primis dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla Presidenza del Consiglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti e partecipi alla volontà delle aziende di dare un contributo alla riuscita della manifestazione, saremo in grado di dare vita a un Salone innovativo e attrattivo sul piano internazionale e di qualità».