I look di Lady Gaga nel film “House of Gucci”. La cantante ed attrice è stata scelta come l’interprete della protagonista di “House of Gucci”. Parliamo del nuovissimo film sulla vera storia della famiglia Gucci, indossando le vesti di Patrizia Reggiani; ex moglie di Maurizio Gucci, nonché la mandante dell’omicidio di quest’ultimo. Film di cui Lady Gaga ne è la star.

Un ruolo non facile da interpretare ma sicuramente interessante e molto definito. Gaga è riuscita a farsi calzare addosso il personaggio di Patrizia Reggiani in maniera impeccabile. La stessa, nel programma britannico This Morning, racconta gli sforzi per imparare a parlare con accento italiano: «Per oltre un anno mi sono calata completamente nel personaggio. Parlavo con accento italiano con chiunque, anche quando chiamavo mia madre al telefono le parlavo così».

Lady Gaga si è calata in tutto e per tutte nelle vesti della signora Reggiani. E questa somiglianza così forte è stata sicuramente aiutata anche da trucco, parrucco e vestiario. Tutti elementi che sono stati studiati nel minimo dettaglio e che sono riusciti a dare una ricostruzione fedele del personaggio in ogni suo aspetto. Gli outfit che sono stati fatti indossare all’attrice hanno avuto una resa spettacolare sul personaggio. Vediamo quindi insieme i look sfoggiati da Lady Gaga nel film.

La ricerca degli outfit perfetti per l’interpretazione del personaggio

Ruolo importantissimo nella trasformazione da Lady Gaga a Patrizia Reggiani lo ha avuto indubbiamente la costumista del film Janty Yates. La quale dovette consultare da cima a fondo gli archivi della Maison per avere una visione a 360 gradi dei capi a disposizione con i quali potersi sbizzarrire. Parliamo di un film ambientato tra gli anni ’70 e ’90 e questo indica un’unica direzione : il vintage.

Janty Yates parla di un intensa collaborazione tra lei e l’attrice, che con passione si è dedicata insieme alla stilista alla scelta degli accessori, degli abbinamenti, dei piccoli particolari da indossare in scena. La costumista ricorda in particolare un abito firmato Yves Saint Laurent a pois, e riporta le parole che Gaga le disse al riguardo,: «L’ho visto tra i capi vintage. Voglio indossarlo per la scena in cui incontro Paolo (Gucci)“.

Alcuni dei look indossati da Lady Gaga

Lady Gaga, viene principalmente presentata sempre ricoperta di perle e diamanti, avvolta in pellicce di visone, foulard, e borsette preziose sotto braccio.

Incantevole sicuramente l’abito a pois marrone, firmato Max Mara Studio prontamente abbinato a una pochette Gucci dell’epoca. Outfit totalmente basato sui giochi del marrone, con tanto di décolleté in pendant.

Ricorrente nei look studiati per Lady Gaga nelle vesti di Patrizia Reggiani sono i foulard di seta, spesso abbinati ad un trench.Simbolo di eleganza intramontabile e di stile inconfondibile. Indossati al collo, in testa come cerchietto o copricapo o addirittura come turbante. Definito “la punteggiatura dell’abito“ da Coco Chanel.

L’attrice rimane elegante e chic perfino sulle Alpi. Dove sfoggia un tipico stile anni ’80; look total black, colbacco bianco di pelliccia e per finire e una cascata di gioielli al collo e orecchini vistosi dorati. In un altra scena invece la vediamo indossare un tuta da sci rossa con cinturone, con sempre abbinato l’immancabile maxi colbacco.