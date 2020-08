La dea dei social Chiara Ferragni è sempre al centro dell’attenzione mediatica e fashionista. Questa volta trasversalmente, in quanto il protagonista indiscusso è proprio lui: il piccolo Leone, di soli due anni di età. Molto presente sui social, il primogenito di casa Ferragnez, può esaltare nel proprio guardaroba personalizzato, la più straordinaria collezione di sneaker esistente in Italia. I suoi preziosi? Yeezy, Air Jordan, Vans e tanti altri gioielli con e senza lacci.

Il figlio di Chiara Ferragni possiede già al suo cospetto la più incredibile collezione di sneaker d’Italia

L’imprenditrice digitale vanta ben 20 milioni di follower e un’azienda a seguire. Chiara Ferragni, non ama fare giri di parole, e propone sui social (Instagram) la verità della sua vita privata e non. Un messaggio molto chiaro e autentico, soprattutto sincero. Più il contenuto appare vero, più potente sarà il suo impatto mediatico. E così è stato per la straordinaria collezione di sneaker del piccolo Leone, di soli due anni di età. Anche lui, presenza fissa sui social.

Per tutti gli appassionati “shoes addicted” i modelli imperdibili di sneaker

«Tutto ciò che esiste di bello e positivo va pubblicato per ispirare gli altri. Amiamo Leone come nessun altro e vogliamo che cresca seguendo i nostri valori: il rispetto per gli altri e la ricerca quotidiana della felicità in ogni aspetto ed esperienza di vita». Così, il figlio primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, è già diventato una star dei social network. Protagonista di meme e video dolcissimi e divertenti postati dalla stessa regina dei social, il piccolo Leone è già amatissimo da tutto il pubblico e mondo di Instagram. La sua collezione di scarpe? Vanta preziosi e brand da capogiro. Per esempio, l’Adidas Yeezy Boost 700 che è stata concepita inizialmente come una sneaker da indossare abbinata alla moda seguita dal papà. Alla fine è divenuta un’icona del lusso moderno.

I modelli più “fashionisti” che possiede il figlio di Chiara Ferragni

Non solo: nel suo guardaroba troviamo Tom Sachs x Nikecraft Mars Yard 2.0, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Citrin, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black/Red, Off-White x Nike Air Force 1, uscita quando il piccolo Leone non era ancora nato; la calzatura “trofeo” creata da Travis Scott, il rapper più importante del mondo che ha personalizzato l’Air Jordan VI con un design che splende al massimo anche quando c’è buio. Ed infine le Air Jordan 4 Retro, un modello da vero e proprio esperto in ambito moda. Da veri e propri intenditori “shoes addicted”!